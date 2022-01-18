Ба більше, відомо, що посадовців самі затягували терміни із надання постачальникам специфікацій щодо товарів. На хабарі чоловіка спіймали 18 січня.

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Служба безпеки викрила на хабарі посадовця "Укргазвидобування"

Служба безпеки України викрила на хабарі службових осіб підприємства "Укргазвидобування".

Одного із зловмисників співробітники СБУ затримали "на гарячому" під час отримання неправомірної вигоди на загальну суму – 400 тис. гривень,

– мовиться у повідомленні.

За даними поліції, за гарячому спіймали 38-річного чоловіка, що є уродженцем Полтавщини. Він працює у секторі закупівлі матеріалів "Укргазвидобування". Слідство встановило, що:

комерційна фірма мала підписану з держпідприємством угоду на постачання товарів та послуг на суму понад 38 мільйонів гривень;

посадовці штучно затягували терміни із надання постачальникам специфікацій необхідних товарів;

коли було очевидно, що фірма не встигне виконати зобов'язання, то зловмисники пропонували сплатити їм хабар за "миттєве" підписання додаткової угоди і перенесення строків виконання основного договору.

Посадовцю повідомлено про підозру за статтею щодо прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до функціонування корупційної схеми. Відомо, що чоловіку вже повідомили про підозру. За даними поліції, суд вже обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Важливо! Згідно зі статтею 368 винним загрожує ув'язнення від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Служба безпеки викрила на посадовця "Укргазвидобування" / Фото СБУ та Київської міської прокуратури

До речі, Київська міська прокуратура повідомила, що посадовець "Укргазвидобування" зустрічався з представником підприємства та повідомив, що за безперешкодне підписання додаткових угод та перенесення строків поставки продукції потрібно сплатити 600 тисяч гривень. Посадовця затримали при отриманні першої частини хабаря.

Коротко про останні виикриття СБУ

У СБУ заявили, що протягом 2021 року про підозри оголосили понад 100 організаторам так званого "референдуму" 2014 року на Донбасі. Понад 80 із них вже засудили.

У Києві прокуратураза підтримки СБУ викрила групу медиків, які торгували підробними сертифікатами про вакцинацію проти коронавірусу. За послуги отримували 4 – 6 тисяч гривень.



В Одесі СБУ викрили агента російської військової розвідки. Він спланував низку терактів на Одещині.



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