Обшук відбувся 18 січня зранку. Сергій Чернов підтвердив цю інформацію та зауважив, що це офіс, де він працює як депутат.

Цікаво ДБР провело обшуки в компаніях, які пов'язують з мером Чернігова Атрошенком

Чернов не знав про обшук

За словами ексголови Харківської облради, його про обшук не повідомили. На місці події він особисто не був присутній, лише дружина депутата й адвокат.

Про інцидент Чернов дізнався з місцевого телеграм-каналу. Він заявив, що не знає про справу, яку розслідує СБУ.



Правоохоронці обшукали офіс ексголови Харківської облради Сергія Чернова / Фото "Труха Харків"

Водночас політик підкреслив, що йому з родиною кілька років погрожують фізичною розправою. Раніше у поліції також відкрили провадження щодо перешкоджання депутатській діяльності.

Заволодіння комунальним майном

Як розповів у коментарі 24 каналу речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, мовиться про справу незаконного заволодіння комунальним майном на вулиці Чернишевській, 78. Його розслідує місцева поліція з супроводом Служби безпеки України.



Розслідують справу про розкрадання комунального майна в Харкові / Фото "Труха Харків"

Нерухомість у Харкові нотаріус переоформив на третю особу. За фактом шахрайства в особливо великих розмірах та зловживання повноваженнями нотаріуса відкрили кримінальні провадження.

Наразі у слідства немає інформації щодо причетності ексголови Харківської обласної ради до подій, які розслідують,

– зауважив Чубенко.

Водночас відомо, що усі об'єкти, де відбуваються перевірки, належать сину Сергія Чернова. Ні йому, ні його синові підозру не оголошували. Слідство встановлює причетних до справи осіб.

Махінації з нерухомістю в Харкові: що відомо Кримінальне провадження у справі відкрили в квітні 2021 року. Мовиться про комунальний підвал, площею 268 квадратних метрів. Відомо, що група о сіб підробила документи та переоформила їх на підставну особу. Точну кількість фігурантів встановлює слідство, а експертиза визначає вартість майна. Місцевий телеграм-канал Кримінальне провадження у справі відкрили в квітні 2021 року. Мовиться про комунальний підвал, площею 268 квадратних метрів. Відомо, що група оМісцевий телеграм-канал "Труха Харків" повідомив, що внаслідок шахрайської схеми, Харків міг втратити 1,3 мільйона доларів.

Хто такий Сергій Чернов

Сергій Чернов – уродженець міста Красноград на Харківщині. Кар'єру в політиці розпочав 1997 року, коли став начальником управління технічної політики Харківської ОДА.



Сергій Чернов заявив, що не в курсі, ні про справу, ні про те, що мав відбутися обшук / Фото "Труха Харків"

2005 року спробував себе в ролі помічника народного депутата, а 2006 року його вперше обрали депутатом Харківської облради. Відтоді він чотири рази ставав депутатом у Харкові.

Зверніть увагу Справа Порошенка: у "Європейській солідарності" заявили про обшуки в оселях своїх партійців

Його також з 2008 по 2020 роки кілька разів обирали головою Харківської облради. У жовтні 2020 року пройшов у обласну раду від "Блоку Кернеса – Успішний Харків", але відмовився головувати на користь кандидата від "Слуги народу".