Обшук відбувся 18 січня зранку. Сергій Чернов підтвердив цю інформацію та зауважив, що це офіс, де він працює як депутат.
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Чернов не знав про обшук
За словами ексголови Харківської облради, його про обшук не повідомили. На місці події він особисто не був присутній, лише дружина депутата й адвокат.
Про інцидент Чернов дізнався з місцевого телеграм-каналу. Він заявив, що не знає про справу, яку розслідує СБУ.
Правоохоронці обшукали офіс ексголови Харківської облради Сергія Чернова / Фото "Труха Харків"
Водночас політик підкреслив, що йому з родиною кілька років погрожують фізичною розправою. Раніше у поліції також відкрили провадження щодо перешкоджання депутатській діяльності.
Заволодіння комунальним майном
Як розповів у коментарі 24 каналу речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, мовиться про справу незаконного заволодіння комунальним майном на вулиці Чернишевській, 78. Його розслідує місцева поліція з супроводом Служби безпеки України.
Розслідують справу про розкрадання комунального майна в Харкові / Фото "Труха Харків"
Нерухомість у Харкові нотаріус переоформив на третю особу. За фактом шахрайства в особливо великих розмірах та зловживання повноваженнями нотаріуса відкрили кримінальні провадження.
Наразі у слідства немає інформації щодо причетності ексголови Харківської обласної ради до подій, які розслідують,
– зауважив Чубенко.
Водночас відомо, що усі об'єкти, де відбуваються перевірки, належать сину Сергія Чернова. Ні йому, ні його синові підозру не оголошували. Слідство встановлює причетних до справи осіб.
Махінації з нерухомістю в Харкові: що відомоКримінальне провадження у справі відкрили в квітні 2021 року. Мовиться про комунальний підвал, площею 268 квадратних метрів. Відомо, що група о сіб підробила документи та переоформила їх на підставну особу. Точну кількість фігурантів встановлює слідство, а експертиза визначає вартість майна. Місцевий телеграм-канал "Труха Харків" повідомив, що внаслідок шахрайської схеми, Харків міг втратити 1,3 мільйона доларів.
Хто такий Сергій Чернов
Сергій Чернов – уродженець міста Красноград на Харківщині. Кар'єру в політиці розпочав 1997 року, коли став начальником управління технічної політики Харківської ОДА.
Сергій Чернов заявив, що не в курсі, ні про справу, ні про те, що мав відбутися обшук / Фото "Труха Харків"
2005 року спробував себе в ролі помічника народного депутата, а 2006 року його вперше обрали депутатом Харківської облради. Відтоді він чотири рази ставав депутатом у Харкові.
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Його також з 2008 по 2020 роки кілька разів обирали головою Харківської облради. У жовтні 2020 року пройшов у обласну раду від "Блоку Кернеса – Успішний Харків", але відмовився головувати на користь кандидата від "Слуги народу".