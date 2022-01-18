Обыск состоялся 18 января утром. Сергей Чернов подтвердил эту информацию и отметил, что это офис, где он работает как депутат.

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Чернов не знал об обыске

По словам экс-главы Харьковского облсовета, его об обыске не уведомили. На месте происшествия он лично не присутствовал, только жена депутата и адвокат.

Об инциденте Чернов узнал из местного телеграм-канала. Он заявил, что не знает о деле, которое расследует СБУ.



Правоохранители обыскали офис экс-главы Харьковского облсовета Сергея Чернова / Фото "Труха Харьков"

В то же время политик подчеркнул, что ему с семьей несколько лет угрожают физической расправой. Ранее в полиции также открыли производство по препятствованию депутатской деятельности.

Завладение коммунальным имуществом

Как рассказал в комментарии 24 каналу пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, говорится о деле незаконного завладения коммунальным имуществом на улице Чернышевской, 78. Его расследует местная полиция с сопровождением Службы безопасности Украины.



Расследуют дело о хищении коммунального имущества в Харькове / Фото "Труха Харьков"

Недвижимость в Харькове нотариус переоформил на третье лицо. По факту мошенничества в особо крупных размерах и злоупотребления полномочиями нотариуса открыли уголовные производства.

Сейчас у следствия нет информации о причастности экс-главы Харьковского областного совета к событиям, которые расследуют,

– отметил Чубенко.

В то же время известно, что все объекты, где происходят проверки, принадлежат сыну Сергея Чернова. Ни ему, ни его сыну подозрение не объявляли. Следствие устанавливает причастных к делу лиц.

Махинации с недвижимостью в Харькове: что известно Уголовное производство по делу открыли в апреле 2021 года. Речь идет о коммунальном подвале, площадью 268 квадратных метров. Известно, что группа лиц подделала документы и переоформила их на подставное лицо. Точное количество фигурантов устанавливает следствие, а экспертиза определяет стоимость имущества. Местный телеграм-канал Уголовное производство по делу открыли в апреле 2021 года. Речь идет о коммунальном подвале, площадью 268 квадратных метров. Известно, что группа лиц подделала документы и переоформила их на подставное лицо. Точное количество фигурантов устанавливает следствие, а экспертиза определяет стоимость имущества. Местный телеграм-канал "Труха Харьков" сообщил, что в результате мошеннической схемы, Харьков мог потерять 1,3 миллиона долларов.

Кто такой Сергей Чернов

Сергей Чернов – уроженец города Красноград на Харьковщине. Карьеру в политике начал в 1997 году, когда стал начальником управления технической политики Харьковской ОГА.



Сергей Чернов заявил, что не в курсе, ни о деле, ни о том, что должен был состояться обыск / Фото "Труха Харьков"

В 2005 году попробовал себя в роли помощника народного депутата, а в 2006 году его впервые избрали депутатом Харьковского облсовета. С тех пор он четыре раза становился депутатом в Харькове.

Его также с 2008 по 2020 годы несколько раз избирали главой Харьковского облсовета. В октябре 2020 года прошел в областной совет от "Блока Кернеса – Успешный Харьков", но отказался председательствовать в пользу кандидата от "Слуги народа".