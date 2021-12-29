По словам Александра Турчинова, обыски связаны с делом против Петра Порошенко. Об этом он заявил на срочном брифинге "Европейской Солидарности".
Обратите внимание Офис генпрокурора сообщил Верховной Раде о подозрении для Порошенко, – СМИ
В ГБР говорят, что об обысках не слышали
Александр Турчинов заявил, что с обысками пришли к дипломату и помощнику Петра Порошенко во времена его президентства Юрия Онищенко и экс-нардепу Сергею Березненко. На этом же подчеркнула и председатель фракции Ирина Геращенко.
Обыски у Онищенко и Березенко связывают с делом против Петра Порошенко.
В то же время в ГБР заявили, что информации об обысках нет. Об этом рассказала пресс-секретарь ведомства Ольга Чиканова.
В пресс-службе ГБР пока не владеют информацией об этом (обысков – 24 канал),
– рассказала Чиканова.
Дело Порошенко: главное
- 20 декабря 2021 года Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Его подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а якобы ее заместитель.
- После этого Петр Порошенко сразу вылетел заграницу. Из Варшавы он опубликовал видеообращение, в котором заявил, что на допросы ГБР ходить не будет.
- По версии следствия Порошенко во время пребывания на высшем государственном посту блокировал поставки угля из Южно-Африканской Республики и подписал соглашение с боевиками на Донбассе по требованию российского руководства.
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