За словами Олександра Турчинова, обшуки пов'язані зі справою проти Петра Порошенка. Про це він заявив на терміновому брифінгу "Європейської Солідарності".

Зверніть увагу Офіс генпрокурора повідомив Верховну Раду про підозру для Порошенка, – ЗМІ

У ДБР кажуть, що про обшуки не чули

Олександр Турчинов заявив, що з обшуками прийшли до дипломата та помічника Петра Порошенка в часи його президентства Юрія Оніщенка та екснардепа Сергія Березенка. На цьому ж наголосила і голова фракції Ірина Геращенко.

Обшуки в Оніщенка і Березенка пов'язують зі справою проти Петра Порошенкка.

Водночас у ДБР заявили, що інформації про обшуки не має. Про це розповіла речниця відомства Ольга Чиканова.

У пресслужбі ДБР наразі не володіють інформацією щодо цього (обшуків – 24 канал),

– розповіла Чиканова.

Зверніть увагу! Журналісти 24 каналу намагаються уточнити інформацію про обшуки в соратників Петра Порошенка.

Справа Порошенка: головне

20 грудня 2021 року Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Її підписала не генпрокурорка Ірина Венедіктова, а нібито її заступник.

Петро Порошенко одразу вилетів закордон. З Варшави він опублікував відеозверненя, у якому заявив, що на допити ДБР ходити не буде.

За версією слідства, Порошенко під час перебування на найвищій державній посаді блокував поставки вугілля з Південно-Африканської Республіки та підписав угоду з бойовиками на Донбасі на вимогу російського керівництва.

Більше про справу Порошенка у блозі Сергія Лещенко: дивіться відео