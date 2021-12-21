Слідчі територіального управління ДБР Києва перевіряють причетність посадовців Чернігівської міської ради до розтрати та привласнення бюджетних грошей під час проведення ремонту доріг в обласному центрі.

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Посадовці мерії брали участь у злочинній схемі

Оборудку посадовці могли проводити спільно зі службовцями підконтрольного управління житлово-комунального господарства та з низкою приватних структур.

У межах досудового розслідування ДБР провело обшуки у компаніях, які пов'язують з головою Чернігівської міської ради Владиславом Атрошенком. За інформацією слідства, їхню діяльність координували з одного офісного центру.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

чернетки фінансово-господарської звітності;

печатки 31 товариства, які підтверджують управління компаніями з єдиного центру;

1,6 мільйона гривень та 60 тисяч доларів.

Наразі проходять профільні експертизи для встановлення якості виконаних робіт.



ДБР провело обшуки в компаніях, які пов'язують з мером Чернігова / Фото ДБР

Деталі махінацій зловмисників

Правоохоронці з'ясували, що у 2021 році управління житлово-комунального господарства Чернігівської міськради провело 4 тендери щодо ремонтних робіт дороги на суму понад 350 мільйонів гривень. Під час закупівель посадовці умисно створювали неконкурентні умови. У результаті перемагала визначена компанія.

Далі "фірма-переможець" замовляла неякісну асфальтобетонну суміш на двох місцевих заводах, пов'язаних з керівництвом Чернігівської міськради, за штучно завищеними цінами. Це призвело до неякісного ремонту доріг і бюджетних втрат.

Відкрили кримінальне провадження

Після виявлення порушень правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає ув'язнення до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Наразі триває досудове розслідування.



Під час обшуків влучили докази махінацій / Фото ДБР

ДБР перевіряє причетність посадовців Чернігівської мерії до махінацій: дивіться відео