Працівники Державного бюро розслідувань у межах кримінального провадження встановлюють причетність посадовців міськради до розкрадання великих сум грошей.

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Деталі злочинної схеми

Аудиторська перевірка встановила, що одна місцева фірма регулярно отримувала підряди міської ради Кривого Рогу на ремонт доріг, будівництво інфраструктурних об'єктів. Ціни за договорами були завищені у кілька разів, здебільшого роботи виконувалися лише на папері. А якщо й проводились, то з використанням дешевих чи неякісних матеріалів, що суперечило документації.

Посадовці міської ради, які були замовниками робіт, на всі проблемні питання "закривали очі", а на порушення взагалі не реагували.

У схемі брали участь і службовці Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Під час планових перевірок вони теж нічого не помічали.

Збитки державі від цих оборудок становлять понад 27 мільярдів гривень.



Посадовців міськради Кривого Рогу підорюють у розкраданні грошей / Фото ДБР

Триває досудове розслідування

Наразі ДБР проводить перевірку викладених у звіті аудиторів фактів. Зокрема, працівники Бюро провели обшуки в Криворізькій міській раді, управлінні Податкової у Дніпропетровській області та фірмі.

Триває досудове розслідування за статтею про зловживання владою або службовим становищем. Якщо вину фігурантів справи доведуть, їм загрожує позбавлення волі терміном до 6 років.



Фігурантам справи загрожує ув'язнення до 6 років / Фото ДБР

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