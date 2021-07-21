Проглотил кило кокаина и провозил в багаже: СБУ задержала наркокурьеров в "Борисполе" – фото
Источник:Пресс-служба СБУ
Работники СБУ разоблачили злоумышленников, которые завозили наркотики в Украину из Латинской Америки. Задержанные, которых поймали с поличным, являются членами крупной сети курьеров.
Как утверждают в СБУ, мощный канал поставки кокаина в Украину организовали участники международной группировки. Для задержания курьеров работники спецслужбы провели многоэтапную спецоперацию.
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Если злоумышленников признают виновными в суде, им грозит от 8 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Изъяли 2 килограмма кокаина
Партию наркотиков нашли среди вещей иностранца / Фото пресс-службы СБУ
- Когда иностранцы прилетели в Борисполь, их уже ждали правоохранители.
- Во время прохождения таможенного контроля мужчин задержали. Один из них пытался перевезти 1 килограмм кокаина в личных вещах.
- Второй наркокурьер пытался спрятать запрещенные вещества другим способом – проглотил свертки с кокаином.
Второй наркокурьер съел килограмм кокаина / Фото пресс-службы СБУ
По факту преступления следователи открыли уголовное производство по статье о контрабанде наркотических средств. Иностранцев задержали и разместили под стражу.
Фигурантам производства уже сообщили о подозрении.
Правоохранители пытаются установить личности всех причастных к совершению преступления.