Проковтнув кіло кокаїну та провозив у багажі: СБУ затримала наркокур'єрів у "Борисполі" – фото

Працівники СБУ викрили зловмисників, які завозили наркотики в Україну з Латинської Америки. Затримані, яких спіймали на гарячому, є членами чималої мережі кур'єрів.

Як стверджують у СБУ, потужний канал постачання кокаїну до України організували учасники міжнародного угруповання. Для затримання кур'єрів працівники спецслужби провели багатоетапну спецоперацію.

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Якщо зловмисників визнають винними в суді, їм загрожує від 8 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Вилучили 2 кілограми кокаїну



Партію наркотиків знайшли серед речей іноземця / Фото пресслужби СБУ

Коли іноземці прилетіли до Борисполя, їх вже чекали правоохоронці.

Під час проходження митного контролю чоловіків затримали. Один з них намагався перевезти 1 кілограм кокаїну в особистих речах.

Другий наркокур'єр намагався сховати заборонені речовини в інший спосіб – проковтнув згортки з кокаїном.



Другий наркокур'єр з'їв кілограм кокаїну / Фото пресслужби СБУ

За фактом злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про контрабанду наркотичних засобів. Іноземців затримали та розмістили під варту.

Фігурантам провадження вже повідомили про підозру.

Правоохоронці намагаються встановити особи всіх причетних до скоєння злочину.