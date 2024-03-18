Буферная зона, Дудаев, семинолы и НАТО: 5 сценариев развития войны в Украине

Что такое третий год российско-украинской войны? Давайте задумаемся над этим вопросом. Это лишь первая стадия еще более длительного конфликта? Это экватор войны? Или это развязка, за которой скоро должно состояться финальное действие? Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Наиболее приближенная к нам во времени большая война – Вторая мировая – на аналогичной стадии уже давала возможность понять, каким будет ее завершение.

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Немецкая армия, проиграв битвы за Москву и Сталинград, начала медленно отступать на Запад. В 1943 году уже был сформирован основной тренд Второй мировой войны – остальные события уже можно было с большей или меньшей вероятностью спрогнозировать.

Именно поэтому предлагаю рассмотреть, по какому сценарию будет развиваться в дальнейшем наша нынешняя война, беря за основу то, что в ней уже сформировался определяющий тренд. Сейчас я бы говорил о 5 основных сценариях.

Первый сценарий

Какими бы ни были успехи Вооруженных Сил Украины в этом году, надо продумывать дальнейшие шаги и думать, что произойдет, даже если линия фронта существенно изменится в нашу пользу. Вопрос сводится к тому, каким может быть соседство с Россией, в которой незаметны слишком большие политические изменения, которые бы уменьшили ее агрессивность.

Ответ на этот вопрос мы уже можем увидеть – это строительство мощной оборонной инфраструктуры вдоль всей линии фронта, а также на границах с Россией и Беларусью. Если сначала казалось, что меньше чем о полной деоккупации и восстановлении Востока и Юга не говорится, то сейчас уже может идти речь, чтобы рассчитывать на эти территории как на сплошную оборонительную линию.

Вряд ли в ближайшее время туда вернется нормальная жизнь, каким бы ни было дальнейшее развитие войны. Понятно, что беженцы из Донецкой и Луганской областей, с Херсонщины и Запорожья, из Крыма имеют ностальгию по своим городам, городкам и селам, которые они хотят видеть отстроенными.

Однако, не имея признаков политического оздоровления в России, вряд ли рационально пока даже говорить о гражданском восстановлении этих территорий. Им скорее светит статус непроходной зоны, которая бы останавливала любые попытки дальнейшей агрессии со стороны России – любые новые войны, интервенции, военные операции, гибридные трансграничные операции с целью организации восстаний, протестов или антиправительственных мятежей.

Эта непроходимая зона будет защищать не только Украину – а целую Европу. Украина, соглашаясь превратить такую значительную часть своей суверенной территории на оборонительную линию, делает огромную услугу и Евросоюзу, и НАТО. А потому это имеет свою цену.

Чек на такой проект следует справедливо распределить. Мы не должны платить его самостоятельно, ведь речь идет об уничтожении военного потенциала России в интересах не только Украины, но и, конечно, Запада. Вряд ли это тот сценарий, о котором Украина мечтала с начала, однако реальность – это реальность. Должны быть прагматичными. Образовать оборонительную линию из приграничных территорий – это все же лучше, чем когда вся страна становится "буферной зоной", где будут существовать только фронты и полигоны.

Второй сценарий

Россия может поддерживать нынешнюю интенсивность боевых действий и нынешний режим военной экономики, по разным оценкам, от 2 до 5 лет. Этот срок будет зависеть от того, сможет ли Владимир Путин во время своего нового шестилетнего президентского срока перестроить Россию под новую эпоху агрессивной стратегической конкуренции с Западом. Перестраивать надо и энергетическую систему, и финансовую, и потребительскую, и культуру, и медиа, и религиозную среду.

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Если речь идет о противостоянии с Западом, отдельные украинские территории и контроль над ними постепенно становятся для Путина менее приоритетными. Объективно говоря, с февраля 2022 года Россия не смогла создать на оккупированных территориях хоть какие-то устойчивые оккупационные структуры, которые могли бы организовать экономику этих регионов, чтобы те что-то давали самой России. На этих землях до сих пор действует все тот же первичный "военный коммунизм", с которым российские солдаты пришли в Украину в самом начале широкомасштабного вторжения. Отобрать, ограбить, посадить – это относительно рентабельно в начале, но не на третьем году войны.

Поэтому Путин теперь будет оценивать процент выполнения целей так называемой "специальной военной операции", учитывая не территориальные достижения, а учитывая политические изменения в Украине. Он предпочитает увидеть в Украине или пророссийское, или по крайней мере нейтральное правительство, а также другого президента.

Вряд ли реально сейчас говорить, что к власти в Украине может прийти определенная пророссийская партия или пророссийский лидер, но именно этот сценарий лелеют в Кремле. Именно его россияне будут пытаться реализовать, так или иначе указывая на тех украинских политиков, которых Путин считает "договороспособными".

Поэтому вот этот сценарий, который видится россиянам, следует оценивать не столько с точки зрения вероятности его реализации, сколько быть готовым к тому, что Путин его все равно попытается реализовать, даже если это будет совершенно безнадежное для него дело.

Третий сценарий

Существует сценарий, связанный с увеличением помощи НАТО для военных нужд Украины. Столкнувшись с необходимостью иметь агрессивную стратегическую конкуренцию с Россией и непопулярностью идеи войны в обществах Западной Европы и Северной Америки, НАТО, вероятно, предоставит больше независимости своим членам, позволив самостоятельно принимать решения о безопасности и военной политике, в том числе и поставки оружия, и отправки военных контингентов.

НАТО не будет опираться только на стопроцентный консенсус своих членов, выбирая большую свободу действий. Политически НАТО не может позволить состояться любому сценарию, который будет выглядеть как проигрыш Украины. Кроме того, Альянс хочет избежать, хотя бы частично, обвинений в бездействии, пассивности, слабости и нежелании воевать.

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Поэтому отдельные страны (Франция, Канада, Великобритания, Эстония, Латвия, Литва) таки могут потенциально направить свои вооруженные контингенты в Украину для участия в войне. Под такой сценарий необходима инфраструктура – военные базы, военные лагеря, учебные центры, полигоны, дополнительные оборонительные линии, транспортные решения, военные аэродромы.

Ощутимое увеличение вовлеченности НАТО в украино-российскую войну будет гарантировать сначала целостность и прочность линии фронта, а впоследствии – и государственных границ. Но те страны-члены НАТО, которые согласятся на такой сценарий, предпочтут иметь свои стулья за столами, где будут решаться вопросы внутренней политики Украины.

Проще говоря, мы получим длинные и подробные списки политических реформ, против которых возможно сопротивление тех сил, которым эти реформы будут не по душе. Аналогично, как возникало и возникает сопротивление против тех реформ, которые рекомендует Украине Международный валютный фонд.

Четвертый сценарий

Еще один сценарий можно воспроизвести из опыта Джохара Дудаева, генерала авиации и президента Чечни во время ее борьбы за независимость от России в 1990-х годах. Дудаев давал многочисленные интервью для прессы, в которых подробно объяснял свое видение войны с русскими. В одном из этих интервью он объяснил, что не является такой уж большой проблемой дать военный отпор российской армии, если ты трезво и реалистично оцениваешь ее потенциал. Тогдашняя чеченская армия несколько раз это хорошо продемонстрировала.

Проблема возникает тогда, по словам Дудаева, когда война затягивается – и разрушается внутренняя жизнь страны. Прекращают нормально работать институты – учебные заведения, банки, транспортная система, рынок труда. Когда же происходит резкое и существенное ухудшение внутренней ситуации, Россия тут же начинает дожимать всеми методами, которые у нее есть.

Поэтому опыт Дудаева – он о проигрыше Чечни в войне против России именно потому, что она была слишком длительной для институциональной способности Чечни, несмотря на имеющуюся тогда экономическую поддержку от чеченской диаспоры и от США. Дудаев пытался создать Кавказскую Конфедерацию – своеобразное Кавказское НАТО для противостояния России, однако ему это не удалось.

Именно эта стадия социально-экономических проблем может стать самой большой проблемой для той военной миссии, которую сейчас выполняют российские антипутинские батальоны на территории России. У них – хороший военный потенциал для достижения успеха, неплохое вооружение, подготовленный персонал, но без политической компоненты и рычагов для организации жизни в постпутинской России или только на занятых территориях этим батальонам будет сложновато достичь успеха, а также поддержки местного населения.

Впрочем, лидеры антипутинских батальонов должны это понимать, поэтому у них может быть собственный план на этот случай. А еще нам следует приготовиться к тому, что Кремль крайне внимательно будет следить за внутренней ситуацией в Украине в этом году – показателями отдельных рынков (энергетика, транспорт, банки, торговля), социологическими замерами, политической риторикой.

Как только начнется, например, девальвация гривны – Россия начнет давить. Как только обанкротится крупная торговая сеть или системный банк – это тоже будет в глазах россиян знаком действовать агрессивнее. И наоборот, если внутренняя ситуация в Украине в этом году будет устойчивой – Кремль должен будет сделать выводы, что Украина не сломается, как в свое время сломалась Чечня, а будет продолжать обороняться как угодно долго.

Еще один урок Дудаева – о коалиции соседей. Существенное улучшение отношений Украины со всеми соседями, с которыми есть ощутимые двусторонние проблемы (Польша, Венгрия, Словакия), тоже может стать крайне весомым вкладом в успех нашей борьбы против россиян.

Пятый сценарий

В американских военных академиях будущим офицерам преподают историю одной очень интересной войны, а ее описание непременно входит в условную "библиотечку американского офицера" как отдельный том. Это – война между семинолами, автохтонным населением штата Флорида, и американской армией в середине XIX века.

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В чем главный урок этой войны, в которой победили американские солдаты? Семинолы были достаточно мощной военной силой, однако не имели никакой стратегии и никаких действенных политических институтов, которые могли бы формулировать повестку дня, заниматься дипломатией, организацией жизни семинольского населения.

Семинолы воевали просто из принципа – потому что умели. У них было достаточно современного оружия, у них была своя тактическая наука, свои боевые лайфхаки и даже своя военная разведка, которая имела собственных агентов в американской армии. Но не было никакого собственного политического видения.

Американцы предлагали семинолам переселиться на Запад США, а семинолы, вместо этого, взяли в руки оружие. После очередного поражения семинолов, американцы регулярно предлагали им договориться, предлагали какие-то новые условия, но те их не понимали и только хотели воевать.

В мифологическом сознании семинолов не укладывались любые другие сценарии и модели поведения, кроме как пытаться убить побольше американских солдат. Семинолы жили в мире, где война была священным долгом – и когда выбор стоял между "воевать" или "не воевать", они всегда выбирали войну. Их очередной вождь постоянно их подбадривал: "Мы же семинолы, должны воевать!". Американцы тогда не нашли подхода к семинолам, и это племя едва не исчезло полностью, проиграв войну.

Как это применить к нашей ситуации? Россияне – это и есть сегодняшние семинолы. У них есть свое особое сознание. Очень специфический менталитет. Они не понимают ни наших, ни западных аргументов. Они ведут свою "священную войну". Война против семинолов для американской армии была длительной, тяжелой, кровавой – победа требовала много этапов. Такова и наша война против россиян.

Сценарий тяжелой, длительной, с потерями дороги к победе – тоже сценарий. Но следует помнить о семинолах. С высоты веков, нынешним американцам искренне жаль этот народ. У нас о сочувствии к российским солдатам не говорится, ведь они являются агрессорами. Урок в другом – все же, видимо, существует какой-то способ убедить россиян прекратить инвазию. Просто для этого надо найти ключ к их сознанию, который не смогли найти американцы в XIX веке, пытаясь анализировать мифологические представления семинолов и их систему ценностей.