Главный источник финансирования войны

В 2021 году доля нефтегазовых доходов в российском федеральном бюджете составила 34,5%.

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Доход России от экспорта нефти составил 110,1 миллиарда долларов, что составило 22,3% совокупных экспортных доходов России. Доход от экспорта нефтепродуктов – 70 миллиардов долларов.

Нефть – главный источник финансирования агрессии против Украины и других стран. В перечне санкций Украина призвала ввести эмбарго на импорт у России нефти. Максимум, на что согласились партнеры – ввести потолок цен на нефть – 60 долларов.

Но этот "потолок" так и не создал проблем России, потому что она его активно обходила. Россия смешивала свою нефть с другими сортами. Поставляла нефть на экспорт через цепочку посредников. На этом этапе активно использовался "теневой флот". Bloomberg насчитал рост количества судов теневого флота (который обслуживают санкционные страны) до 900 судов.

Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе, или если мир не способен ввести эмбарго, его вводят украинские спецслужбы. Только за последние дни 12% российских нефтеперерабатывающих мощностей были повреждены украинскими БпЛА.

Краткий перечень "санкционных" предприятий

5 декабря 2023 года – поражен Феодосийский нефтяной терминал (проектная мощность терминала – до 4 миллионов тонн в год).

9 января 2024 года – поражена нефтебаза в городе Орел ("Роснефть");

19 января – поражена нефтебаза в Клинцах, Брянская область.

19 января – поражен завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле (мощность – 15 миллионов тонн нефти в год).

21 января – поражен топливный комплекс "Новатэк – Усть-Луга" в Ленинградской области (комплекс получает газовый конденсат для переработки около 7 миллионов тонн в год для дальнейшего производства нефтепродуктов).

24 января – поражен морской терминал Туапсинского нефтеперерабатывающего завода – принадлежащего "Роснефти" (мощность 12 миллионов тонн нефти в год, или 240 тысяч баррелей в сутки).

3 февраля – поражен Волгоградский нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" (завод перерабатывает около 14,8 миллиона тонн нефти в год и является одним из крупнейших в России).

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5 февраля – поражен НПЗ "Славнефть-ЯНОС" (может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год).

3 марта – поражен морской нефтяной терминал в Феодосии.

3 марта – уничтожен нефтепровод в Феодосии.

4 марта – поражен Петербургский нефтяной терминал (без критических повреждений). Его пропускная способность составляет 12,5 миллиона тонн в год.

12 марта – поражена нефтебаза в городе Орел ("Роснефть"). Повреждениям подвергся резервуар, объемом 2000 кубометров с бензином.

12 марта – поражена Нефтебаза Кстово "Лукойл".

12 марта – поражен Нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" НОРСИ (перерабатывает около 15,8 миллиона тонн российской нефти в год, или 5,8% от общего объема переработанной нефти в России).

13 марта – поражен Рязанский НПЗ "Роснефти" (мощность 17,1 миллиона тонн в год, или около 340 тысяч баррелей в день. Он обеспечивает топливом области вокруг российской столицы).

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13 марта – поражен Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (мощность 5,6 миллиона тонн в год, или около 112 тысяч баррелей в день).

Кстати, на днях уже умер четвертый вице-президент "Лукойла" за последние 2 года. Но это совпадение.

Я мог что-то упустить, но понятно одно – СБУ и ГУР формируют лучшие санкционные списки. Ждем ярких событий с "теневым флотом".