Сдача всех территорий Донецкой и Луганской областей России в обмен на прекращение огня между странами поможет оккупационным войскам избежать многолетней борьбы за крупные города Донбасса.

Также это заставит Украину отказаться от важного "пояса крепостей", который строился там с 2014 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Что может ожидать Украину?

Владимир Путин требует Крым и Донбасс для прекращения огня. В ISW пишут, что на востоке Украины располагается так называемый пояс крепостей, который является главным препятствием для территориальных амбиций России за последние 11 лет.

Он охватывает четыре крупных города и меньшие населенные пункты вдоль трассы H-20 Константиновка – Славянск, простираясь на 50 километров. Славянск и Краматорск, его северная часть, являются ключевыми логистическими центрами ВСУ.

Дружковка, Алексеево-Дружковка и Константиновка являются южной половиной крепостного пояса. Украина впервые начала строить оборонительные позиции там и возле них после того, как отбили их у пророссийских сепаратистов в апреле 2014 года.

ISW пишет, что последние 11 лет Украина инвестировала деньги, время и усилия для укрепления крепостного пояса. Неудачи России в захвате Славянска в 2022 году и нынешние усилия россиян подчеркивают успех по его укреплению.

Оккупанты до сих пор пытаются окружить "пояс крепостей" с юго-запада, но его полный захват может занять много лет и стоить потерь. Поэтому, Путин требует уступить важную оборонительную позицию Украины в Донбассе.

В случае выполнения требования враг сможет продвинуться до границ Днепропетровской области, где оборонительные рубежи слабее, чем в Донецкой области. Тогда Украине придется в срочном порядке возводить новые укрепления уже на новых рубежах.

Например, это могут сделать вдоль приграничных районов Харьковской и Днепропетровской областей, местность которых плохо подходит для оборонительной линии. Для этого, как пишет ISW, надо будет привлекать масштабные инвестиции.

Отмечается, что одновременно российские войска переместятся на 82 километра на запад и окажутся на более выгодной позиции для будущего наступления на соседние районы Харьковской или Днепропетровской областей.

Также в ISW считают, что россияне, вероятно, нарушат любое будущее соглашение о прекращении огня и возобновят войну в будущем, если мирное соглашение не будет предусматривать надежные механизмы и гарантии безопасности для Киева.

Ранее в WSJ сообщили, что российский диктатор Владимир Путин передал через спецпосланника США Стива Уиткоффа, что согласится на полное прекращение огня при условии, что Украина отведёт свои войска со всей Донецкой области.