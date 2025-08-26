Во вторник, 26 августа, будут обновлены правила пересечения для молодежи. Соответствующие изменения уже согласованы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Смотрите также Выезд за границу до 22 лет и отсрочки для студентов: какой будет мобилизация в сентябре

Когда разрешат выезд за границу мужчинам?

По словам Зеленского, сейчас был доклад премьер-министра Юлии Свириденко. Одним из вопросов было повышение предельного возраста выезда за границу.

Сегодня на заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Согласовали все детали с военным командованием, и в ближайшее время соответствующие возможности должны заработать,

– подчеркнул президент.

Кроме того, президент и премьер-министр обсудили сотрудничество с Норвегией в рамках подготовки к отопительному сезону и продолжение грантовой помощи для закупки природного газа. Также планируется расширение программы "еВідновлення": будет больше возможностей для компенсации потери имущества.

Что сейчас с выездом мужчин за границу?