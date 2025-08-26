26 августа будут обновлены правила пересечения границы для мужчин 18 – 22 лет, – Зеленский
- Обновленные правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет будут внедрены после согласования с военным командованием.
- Президент Зеленский и премьер-министр Юлия Свириденко также обсудили сотрудничество с Норвегией по подготовке к отопительному сезону и расширение программы "еВідновлення".
Во вторник, 26 августа, будут обновлены правила пересечения для молодежи. Соответствующие изменения уже согласованы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Когда разрешат выезд за границу мужчинам?
По словам Зеленского, сейчас был доклад премьер-министра Юлии Свириденко. Одним из вопросов было повышение предельного возраста выезда за границу.
Сегодня на заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Согласовали все детали с военным командованием, и в ближайшее время соответствующие возможности должны заработать,
– подчеркнул президент.
Кроме того, президент и премьер-министр обсудили сотрудничество с Норвегией в рамках подготовки к отопительному сезону и продолжение грантовой помощи для закупки природного газа. Также планируется расширение программы "еВідновлення": будет больше возможностей для компенсации потери имущества.
Что сейчас с выездом мужчин за границу?
- Во время молодежного форума 12 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что дал Кабмину поручение разрешить выезд за границу для мужчин до 22 лет. По его словам, это поможет почувствовать больше свободы, больше уверенности многим семьям.
- Инициатива не требует изменений в законодательстве. Дело в том, что нынешний запрет на пересечение границы для мужчин в возрастном диапазоне 18 – 60 лет регулируется постановлением Кабмина. То есть нужна только политическая воля правительства.
- Несмотря на это 22 августа в Раде был зарегистрирован законопроект, которым хотят разрешить выезд мужчинам до 24 лет. Одним из соавторов законопроекта выступил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Какая судьба ждет документ и будут ли за него голосовать – пока неизвестно.
- Ожидается, что мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут выезжать за границу без дополнительных условий, например справок об обучении или других оснований.
- В Офисе президента заверили, что это не приведет к массовому оттоку граждан.