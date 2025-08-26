26 серпня, 14:38
Сьогодні будуть оновлені правила перетину кордону для чоловіків 18 – 22 років, – Зеленський
У вівторок, 26 серпня, будуть оновлені правила перетину для молоді. Відповідні зміни вже погоджені.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
Коли дозволять виїзд за кордон чоловікам?
За словами Зеленського, нині була доповідь прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Одним з питань було підвищення граничного віку виїзду за кордон.
Сьогодні на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Погодили всі деталі з військовим командуванням, і найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати,
– наголосив президент.
Що зараз з виїздом чоловіків за кордон?
- Президент Володимир Зеленський ще під час молодіжного форуму 12 серпня повідомив, що доручив Кабміну дозволити виїзд за кордон для чоловіків до 22 років під час воєнного стану. За словами Зеленського, це допоможе відчути більше свободи, більше впевненості багатьом родинам.
- Річ у тім, що теперішня заборона на перетин кордону для чоловіків 18 – 60 років регулюється постановою Кабміну. Саме тому голосування Верховної Ради для ухвалення змін не є потрібне.
- Однак попри це 25 серпня у парламенті був зареєстрований законопроєкт, що підвищує граничну межу перетину кордону для чоловіків. Депутати пропонують дозволити виїзд чоловікам до 24 років. Одним з співавторів законопроєкту виступив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Яка доля чекає на документ і чи будуть за нього голосувати – поки невідомо.