Сейчас ваша работа – одна из ключевых линий нашей обороны, – Зеленский о врачах

1 марта 2022 , 12:46
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Владимир Зеленский поблагодарил украинских медиков за их работу. Ведь во время жестокой войны России они круглосуточно спасают жизни украинцев.

Об этом сообщил президент Украины во время очередного обращения.

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Владимир Зеленский вспомнил об украинских врачах – тех, чей подвиг – это пример высшей моральной силы.

Вы спасаете людей круглосуточно, всегда. А сейчас ваша работа – одна из ключевых линий нашей обороны, и вы держите ее блестяще,
– заявил Зеленский.

По его словам, украинские врачи спасли тысячи жизней за эти 5 дней циничной войны России в Украине.

спасибо простому народу Украины, который останавливает голыми руками танки, выгоняет оккупантов из администраций, делает пребывание россиян в Украине позорным, чтобы доказать, что они здесь чужие. Это и есть народная война", – добавил он.

Обращение Владимира Зеленского относительно ситуации в Украине:

 

 

К слову, 28 февраля спасатели помогли вывезти 25 детей из-под обстрелов возле Мариуполя. Речь идет о селах Сартана, Талаковка и Воеводовка.

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Автор: Марія Бондар