Мариуполь ужасно пострадал от обстрела врагов. Однако украинские защитники продолжают героически защищать украинцев от российских захватчиков, нанося им безумные потери.

Актуально Медики оперируют 7-летнего ребенка от огнестрельного ранения, оккупанты их расстреливают, – Ляшко

Ребенок погиб в результате обстрела оккупантов

В горсовете Мариуполя сообщили, что по состоянию на 19:00 в больницы города доставили 15 мирных жителей – 14 мариупольцев, 1 жителя Саханки.

К сожалению, ребенка в критическом состоянии спасти не удалось. Остальные получают необходимую помощь в городской больнице №1 и областной больнице интенсивного лечения,

– говорится в сообщении.

В общей сложности с начала войны после нападения России на Украину пострадали 75 мирных жителей. В настоящее время на лечении находится 61 человек. Состояние 18 пациентов – тяжелое.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.