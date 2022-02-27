Министр здравоохранения Украины рассказал, что враги обстреливают машины скорой помощи. Поэтому он обратился в международные правозащитные организации и попросил осудить действия оккупантов.

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Оккупанты обстреливают медиков

Ляшко рассказал, что российские захватчики обстреляли медиков в следующих городах:

В Запорожской области – машину скорой помощи. К счастью, обстрел прошел без жертв.

На севере Киевской области – бригаду скорой. Медики не пострадали.

В Марьинке – раненые пациенты не могут получить медицинскую помощь из-за обстрелов.

В Чернигове оккупанты применили огонь на территории психбольницы.

Ночью 25 февраля в больницы попали 53 украинца. Всем им оказывают медицинскую помощь.

Наши дети рождаются в бомбоубежищах. Врачи ежеминутно борются за жизнь своих пациентов. Вдумайтесь только – мы оперируем 7-летнего ребенка от огнестрельного ранения. Медицинские работники сегодня на передовой с врагом,

– отметил Ляшко.

Министр добавил, что медики вместе с военными ценой собственной жизни защищают Украину. Кареты скорой выезжают на каждый вызов, однако не все доезжают или возвращаются.

"Расстрел медиков – это преступление против человечества. И за каждый факт, который мы документируем, ответственные рано или поздно понесут справедливое наказание", – отметил Ляшко.

Министр призвал Всемирную организацию здравоохранения использовать все свои рычаги и прекратить сотрудничество и обмен информацией с врагами человечества – Россией.

Медики находятся в постоянной опасности из-за обстрелов оккупантов: видео

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