Міністр охорони здоров'я України розповів, що вороги обстрілюють машини швидкої допомоги. Тому він звернувся до міжнародних правозахисних організацій та попросив засудити дії окупантів.

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Окупанти обстрілюють медиків

Ляшко розповів, що російські загарбники з особливою жорстокістю та цинізмом обстрілюють лікарні, машини екстреної медичної допомоги, дитячі будинки та мирне населення. Щодня українські лікарі під обстрілами борються за життя своїх пацієнтів, серед яких є й діти, та подумки благають, аби в операційну не прилетів ворожий снаряд. Кожного дня під час порятунку людських життів медичні працівники гинуть. Зокрема вороги обстріляли:

У Запорізькій області – машину швидкої допомоги. На щастя, обстріл минув без жертв.

На півночі Київської області – бригаду швидкої. Медики не постраждали.

У Мар'їнці – поранені пацієнти не можуть отримати медичну допомогу через обстріли.

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Вночі 25 лютого до лікарень потрапили 53 українці. Усім їм наразі надають медичну допомогу.

Наші діти народжуються у бомбосховищах. Лікарі щохвилини борються за життя своїх пацієнтів.Вдумайтеся лише – ми оперуємо 7-річну дитину від вогнепального поранення. Медичні працівники сьогодні на передовій із ворогом,

– зазначив Ляшко.

Міністр додав, що медики разом із військовими ціною власного життя боронять Україну. Карети швидкої виїжджають на кожен виклик, однак не всі доїжджають чи повертаються.

"Розстріл медиків – це злочин проти людства. І за кожен факт, які ми документуємо, відповідальні рано чи пізно понесуть справедливе покарання", – зазначив Ляшко.

Міністр закликав Всесвітню організацію охорони здоров'я використати усі свої важелі й припинити будь-яку співпрацю та обмін інформацією з ворогами людства – Росією.

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