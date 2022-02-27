Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що ЗСУ у Києві зараз дають відсіч ворогу. Кияни не повинні виходити на вулицю щонайменше до 8 ранку 28 лютого.

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"У Києві від початку атак – з 24 лютого – загинули або померли 9 мирних жителів. Серед них одна дитина. Також 4 невідомих осіб та 18 військових і бійців теробони", – написав Кличко.

За інформацією Кличка, поранено 106 людей. Із них 47 – цивільних та троє дітей. Зокрема, 17-річний курсант.

Нове звернення Кличка до киян: дивіться відео