Маріуполь страшенно постраждав від обстрілу ворогів. Однак українські захисники продовжують героїчно боронити українців від російських загарбників, завдаючи їм шалених втрат.

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Дитина загинула внаслідок обстрілу окупантів

У міськраді Маріуполя повідомили, що станом на 19:00 в лікарні міста доставили 15 мирних жителів – 14 маріупольців, 1 житель Саханки.

На жаль, дитину у критичному стані врятувати не вдалося. Інші отримують необхідну допомогу в міській лікарні №1 та обласній лікарні інтенсивного лікування,

– мовиться у повідомленні.

Загалом з початку війни після нападу Росії на Україну постраждали 75 мирних жителів. Наразі на лікуванні перебуває 61 людина. Стан 18 пацієнтів – важкий.

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