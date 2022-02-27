Маріуполь страшенно постраждав від обстрілу ворогів. Однак українські захисники продовжують героїчно боронити українців від російських загарбників, завдаючи їм шалених втрат.
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Дитина загинула внаслідок обстрілу окупантів
У міськраді Маріуполя повідомили, що станом на 19:00 в лікарні міста доставили 15 мирних жителів – 14 маріупольців, 1 житель Саханки.
На жаль, дитину у критичному стані врятувати не вдалося. Інші отримують необхідну допомогу в міській лікарні №1 та обласній лікарні інтенсивного лікування,
– мовиться у повідомленні.
Загалом з початку війни після нападу Росії на Україну постраждали 75 мирних жителів. Наразі на лікуванні перебуває 61 людина. Стан 18 пацієнтів – важкий.
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