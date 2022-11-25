В Черновцах в келье секретаря епархии УПЦ МП застали с обнаженным парнем, – источники

В пятницу, 25 ноября, СБУ провела обыски на территории Черновицко-Буковинской епархии. По данным 24 канала, обыски прошли в консистории администрации епархии.

Правоохранители обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур. По данным источников 24 канала, обыск проводился в консистории (администрации епархии).

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СБУ пришла с обысками в Черновицко-Буковинскую епархию УПЦ (МП)

Правоохранители посетили руководителя епархии, в келье митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия, где он постоянно проживает. Отмечают, что именно он – наиболее вероятная кандидатура на должность архиерея УПЦ МП вместо Павла.

Источники сообщают, что во время обыска стражи порядка застали в момент физической близости секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП архимандрита Никиту (Сторожука) с парнем, который поет в местном хоре.

23 ноября архимандрита Никиту синод УПЦ избрал епархиальным архиереем Ивано-Франковской епархии – вместо сбежавшего в Россию митрополита Ивано-Франковского и Коломыйского Серафима.

Напомним, что архимандрита Никиту добавили в базу "Миротворец" 1 мая 2020 года.

Среди причин внесения архимандрита Никиты в базу "Миротворца" – провокация, манипуляция информацией и участие в дестабилизации общественной жизни в Украине. Также клирик УПЦ МП считается противником независимости украинского православия от РПЦ.



Архимандрит Никита / Фото предоставлено 24 каналу



СБУ провела обыски в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) / Фото предоставлено 24 каналу



Обыски прошли в консистории администрации епархии / Фото предоставлено 24 каналу

Что известно об обысках СБУ

25 ноября служба безопасности провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). Правоохранители разоблачили переписку руководителей епархии со своими московскими кураторами, в которых они получают "методички" по "особенностям" проведения церковных литургий после полномасштабного вторжения.

Представители РПЦ ставили задачу заниматься дезинформацией об общественно-политической ситуации в Украине и ситуации на фронте. От священников УПЦ требовали отрицать вооруженную агрессию России, рассказывать о якобы притеснениях "московской церкви".

Правоохранители также обнаружили склады с оптовыми партиями прокремлевской литературы, восхваляющей Россию и призывающей поддержать оккупантов.

В ходе осмотра компьютеров руководства епархии обнаружили фотокопии удостоверений захватчиков, участвовавших в боевых действиях против украинских войск. Среди таких документов – удостоверение "героя России", подписанное министром обороны России, за "захват Крыма" в 2014 году.

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