У Чернівцях в келії секретаря єпархії УПЦ МП заскочили з оголеним хлопцем, – джерела

У п'ятницю, 25 листопада, СБУ провела обшуки на території Чернівецько-Буковинської єпархії. За даними 24 каналу, обшуки відбулися у консисторії адміністрації єпархії.

Правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. За даними джерел 24 каналу, обшук проводили у консисторії (адміністрації єпархії).

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СБУ прийшла з обшуками до Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП)

Правоохоронці навідалися до керівника єпархії, в келії митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія, де він постійно проживає. Зазначають, що саме він є найбільш імовірною кандидатурою на посаду архієрея УПЦ МП замість Павла.

Джерела повідомляють, що під час обшуку правоохоронці заскочили в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП архімандрита Никиту (Сторожука) з хлопцем, який співає в місцевому хорі.

23 листопада архімандрита Никиту синод УПЦ обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії – замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до Росії.

Нагадаємо, що архімандрита Никиту додали у базу "Миротворець" 1 травня 2020 року.

Серед причин внесення архімандрита Никити до бази "Миротворця" – вчинення провокацій, маніпуляція інформацією й участь у дестабілізації суспільного життя в Україні. Також клірика УПЦ МП вважають противником незалежності українського православ'я від РПЦ.



Архімандрит Никита / Фото надане 24 каналу



СБУ провела обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ (МП) / Фото надане 24 каналу



Обшуки відбулися у консисторії адміністрації єпархії / Фото надане 24 каналу

Що відомо про обшуки СБУ

25 листопада служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП). Правоохоронці викрили листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують "методички" щодо "особливостей" проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення.

Представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної ситуації в Україні та ситуації на фронті. Від священників УПЦ вимагали заперечувати збройну агресію Росії, розповідати про нібито утиски "московської церкви".

Правоохоронці також виявили склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє Росію та закликає підтримати окупантів.

Під час огляду комп'ютерів керівництва єпархії виявили фотокопії посвідчень загарбників, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Серед таких документів – посвідка "героя Росії", підписана міністром оборони Росії за "захоплення Криму" у 2014 році.

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