Секс на остановке во Львове: суд объяснил, почему наказали только девушку
Источник:Hromadske
На днях в сети разразился скандал. Во Львове суд рассматривал дело о сексе в общественном месте, однако наказали только девушку.
Решение суда возмутило многих пользователей сети, ведь для занятия сексом требуется не менее 2 человек. С ней был парень, который буквально "испарился" во время оглашения приговора.
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В суде объяснили, почему не наказали парня
Во Франковском районном суде Львова объяснили, что еще не привлекли парня к ответственности за секс в общественном месте, потому что он не пришел на судебное заседание.
По запросу журналистов в суде сообщили, что у них есть материалы дела о привлечении к ответственности молодого человека по статье о мелком хулиганстве. По состоянию на 10 мая решения по делу нет, потому что молодой человек не пришел на судебное заседание.
Следующее заседание запланировано на 19 мая.
Что предшествовало
- Вечером 25 февраля молодой человек занялся сексом на остановке общественного транспорта. Франковский райсуд Львова в апреле рассмотрел дело, однако наказание получила только девушка.
- В материалах дела указано, что "гражданка на остановке общественного транспорта совершила действия развратного характера" и вступила в половое сношение с гражданином.
- Львовянка признала свою вину. Суд признал ее виновной в мелком хулиганстве и дал девушке устное замечание. Однако в решении суда не говорилось о привлечении к ответственности парня, что изрядно возмутило неравнодушных украинцев. Также СМИ сообщали, что на заседание парня якобы не звали.