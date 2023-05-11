Секс на зупинці у Львові: суд пояснив, чому покарали тільки дівчину
Джерело:Hromadske
Днями у мережі сколихнув скандал. У Львові суд розглядав справу про секс у громадському місці, проте покарали лише дівчину.
Рішення суду обурило багатьох користувачів мережі, адже для заняття сексом потрібно щонайменше 2 людини. З нею був хлопець, який буквально "випарувався" під час оголошення вироку.
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У суді пояснили, чому не покарали хлопця
У Франківському районному суді Львова пояснили, що ще не притягнули хлопця до відповідальності за секс у громадському місці, тому що він не прийшов на судове засідання.
На запит журналістів у суді повідомили, що у них є матеріали справи про притягнення до відповідальності хлопця за статтею про дрібне хуліганство. Станом на 10 травня рішення у справі немає, тому що хлопець не прийшов на судове засідання.
Наступне засідання заплановане на 19 травня.
Що передувало
- Ввечері 25 лютого хлопець та дівчина зайнялися сексом на зупинці громадського транспорту. Франківський райсуд Львова у квітні розглянув справу, проте покарання отримала лише дівчина.
- В матеріалах справи вказано, що "громадянка на зупинці громадського транспорту вчинила дії розпусного характеру" й вступила у статеві зносини з громадянином.
- Львів'янка визнала свою провину. Суд також визнав її винною у дрібному хуліганстві та дав дівчині усне зауваження. Проте в ухвалі суду не мовилось про притягнення до відповідальності хлопця, що неабияк обурило небайдужих українців. Також ЗМІ повідомляли, що на засідання хлопця буцімто не кликали.