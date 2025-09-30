Женщина была беременна двойней: что известно о семье, которую Россия убила в доме на Сумщине
- Ночью 30 сентября российский беспилотник попал в дом в селе Чернетчина Сумской области, в результате чего погибла семья Лесниченко.
- Погибшая женщина была беременна двойней, а в Краснопольской общине объявлены дни траура 30 сентября и 1 октября.
Ночью 30 сентября Россия прицельно ударила по дому на Сумщине. В результате атаки погибла целая семья Лесниченко в Краснопольской общине.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Чернеччинскую гимназию Краснопольского поселкового совета.
Смотрите также Погибла целая семья: Россия ударила дроном по дому на Сумщине
Что известно о погибшей семье на Сумщине?
Ночью 30 сентября россияне снова терроризировали Украину. В результате прямого удара беспилотника по дому в селе Чернетчина, что в Сумской области, погибла семья Лесниченко. Россия убила 35-летнего мужа Александра, его 26-летнюю жену Алену и их сыновей, Дениса и Егора, возрастом 4 и 6 лет.
По словам старосты села, как передает "Кордон.Медиа", семья переехала из Краснополья после того, как их дом повредили оккупанты. Погибшая женщина была родом из Чернеччини, поэтому семья поселилась в родительском доме.
По словам соседей семьи, во дворе до сих пор висят выстиранные детские вещи, которые готовили к рождению еще двух детей, ведь женщина была беременна двойней.
Спасатели достали тела супругов и детей из-под завалов. В Краснопольской общине 30 сентября и 1 октября объявлены днями траура.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память!
Последние смертоносные атаки России
Во время массированного удара России 28 сентября погибла 50-летняя медсестра Института кардиологии Оксана К. Женщина была на дежурстве и помогала пациенту, которому стало плохо.
Через 9 дней после российской атаки на Днепропетровскую область в больнице умер 55-летний мужчина. Он имел ожоги 70% тела.
Недавний обстрел Херсона унес жизнь капитана полиции Валерия Тогаренко, который более 20 лет служил в правоохранительных органах.