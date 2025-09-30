Ночью 30 сентября Россия прицельно ударила по дому на Сумщине. В результате атаки погибла целая семья Лесниченко в Краснопольской общине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Чернеччинскую гимназию Краснопольского поселкового совета.

Что известно о погибшей семье на Сумщине?

Ночью 30 сентября россияне снова терроризировали Украину. В результате прямого удара беспилотника по дому в селе Чернетчина, что в Сумской области, погибла семья Лесниченко. Россия убила 35-летнего мужа Александра, его 26-летнюю жену Алену и их сыновей, Дениса и Егора, возрастом 4 и 6 лет.

По словам старосты села, как передает "Кордон.Медиа", семья переехала из Краснополья после того, как их дом повредили оккупанты. Погибшая женщина была родом из Чернеччини, поэтому семья поселилась в родительском доме.

По словам соседей семьи, во дворе до сих пор висят выстиранные детские вещи, которые готовили к рождению еще двух детей, ведь женщина была беременна двойней.

Спасатели достали тела супругов и детей из-под завалов. В Краснопольской общине 30 сентября и 1 октября объявлены днями траура.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память!

