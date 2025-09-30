Уночі 30 вересня Росія прицільно вдарила по будинку на Сумщині. Внаслідок атаки загинула ціла родина Лєсніченків у Краснопільській громаді.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Чернеччинську гімназію Краснопільської селищної ради.

Дивіться також Загинула ціла сім'я: Росія вдарила дроном по будинку на Сумщині

Що відомо про загиблу родину на Сумщині?

Уночі 30 вересня росіяни знову тероризували Україну. Внаслідок прямого удару безпілотника по будинку у селі Чернеччина, що у Сумській області, загинула родина Лєсніченків. Росія вбила 35-річного чоловіка Олександра, його 26-річну дружину Альону та їхніх синів, Дениса та Єгора, віком 4 і 6 років.

За словами старости села, як передає "Кордон.Медіа", сім'я переїхала з Краснопілля після того, як їхній будинок пошкодили окупанти. Загибла жінка була родом із Чернеччини, тому родина оселилася у батьківській хаті.

За словами сусідів сім'ї, на подвір'ї досі висять випрані дитячі речі, які готували до народження ще двох дітей, адже жінка була вагітна двійнею.

Рятувальники дістали тіла подружжя та дітей з-під завалів. У Краснопільській громаді 30 вересня та 1 жовтня оголошені днями жалоби.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять!

Останні смертоносні атаки Росії