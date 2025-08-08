5 августа министр по вопросам государственных инвестиций Сербии Дарко Глишич был гостем утренней программы телеканала Pink. Внезапно политику стало плохо.

Оказалось, что министр перенес инсульт. Эфир был прерван. Политика из студии доставили в медучреждение в бессознательном состоянии, передает 24 Канал со ссылкой на Katera.

Что известно об инсульте у сербского министра?

На распространенном в сети видео ведущая задает вопрос Глишичу. Тот пытается ответить, однако не может сказать ни слова. Видно, что у него онемело лицо. Ведущие только тогда замечают, что их гостю нехорошо.

У Дарка Глишича случился инсульт: смотрите видео

Известно, что Глишич перенес операцию, после чего его перевели в палату интенсивной терапии. Министр здравоохранения страны Златибор Лончар отметил, что хорошо, что его коллегу вовремя госпитализировали, и операция была проведена в первые часы.

К слову, Дарко Глишичу 52 года. Он близкий соратник и доверенное лицо президента Александра Вучича. Его считают одним из самых влиятельных людей в правящей Сербской прогрессивной партии.