5 серпня міністр з питань державних інвестицій Сербії Дарко Глішич був гостем ранкової програми телеканалу Pink. Раптово політику стало зле.

Виявилося, що міністр зазнав інсульту. Ефір було перервано. Політика зі студії доставили до медзакладу у непритомному стані, передає 24 Канал із посиланням на Katera.

Що відомо про інсульт у сербського міністра?

На поширеному у мережі відео ведуча ставить запитання Глішичу. Той намагається відповісти, однак не може сказати ні слова. Видно, що у нього заніміло обличчя. Ведучі лише тоді помічають, що їх гостеві недобре.

У Дарка Глішича стався інсульт: дивіться відео

Відомо, що Глішич переніс операцію, після чого його перевели в палату інтенсивної терапії. Міністр охорони здоров'я країни Златибор Лончар зауважив, що добре, що його колегу вчасно госпіталізували, і операцію було проведено в перші години.

До слова, Дарко Глішичу 52 роки. Він близький соратник і довірена особа президента Александра Вучича. Його вважають одним із найвпливовіших людей у правлячій Сербській прогресивній партії.