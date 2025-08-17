После продолжительной болезни умер военный из Боярки Киевской области, участник АТО Сергей Микитенко. Сердце украинского защитника остановилось 14 августа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Боярской городской территориальной общины.

Что известно о потере Сергея Микитенко?

В пресс-службе Боярской МТГ отметили, что Сергей Александрович Микитенко родился 29 ноября 1970 года в городе Боярка Киевской области. В 1986 году защитник закончил Боярскую школу № 3, профессию крановщика получил в ПТУ города Киева.

В 1988 – 1990 годах Микитенко проходил военную срочную службу. Долгое время работал в строительной сфере, был частным предпринимателем.

С июня 2016 года до 2018 года он принимал непосредственное участие в АТО в составе 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

С началом полномасштабного вторжения присоединился к Боярской территориальной обороне, а с апреля 2022 года стал на защиту Украины в составе 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Там Сергей Микитенко был наводчиком минометного расчета.

В конце 2022 года защитник был ранен под городом Марьинка Донецкой области. После восстановления он вернулся на службу, в 2023 году участвовал в контрнаступлении и освобождении Харьковской области.

В апреле 2025 года был уволен из рядов ВСУ по состоянию здоровья. Уже 14 августа у защитника остановилось сердце.

В большой скорби остались отец, сын и брат,

– отметили в Боярской МТГ.

Где состоится прощание с Героем?

В пресс-службе Боярской МТГ отметили, что прощание с Сергеем Микитенко состоится в понедельник, 18 августа 2025 года:

отпевание – в 11 часов в храме Покрова Божией Матери (город Боярка, улица Академика Топачевского, 34);

захоронение – примерно в 12 часов на Аллее Героев (городское кладбище в городе Боярка по улице Шевченко).

"Просим жителей общины достойно почтить память Героя и поддержать родных. Скорбим, склоняя головы в скорби. Память о Герое Сергее Микитенко вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – говорится в сообщении.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким военного Сергея Микитенко, который отошел в мир иной 14 августа 2025 года.