Воевал еще со времен АТО: стало известно о смерти военного из Киевской области Сергея Микитенко
- Сергей Микитенко, военный из Киевской области, умер 14 августа после продолжительной болезни.
- Защитник участвовал в АТО, служил в 30-й и 66-й отдельных механизированных бригадах, был ранен в 2022 году и уволен со службы в 2025 году по состоянию здоровья.
- В скорби остались отец, сын и брат. Община просит почтить память Героя.
После продолжительной болезни умер военный из Боярки Киевской области, участник АТО Сергей Микитенко. Сердце украинского защитника остановилось 14 августа.
Что известно о потере Сергея Микитенко?
В пресс-службе Боярской МТГ отметили, что Сергей Александрович Микитенко родился 29 ноября 1970 года в городе Боярка Киевской области. В 1986 году защитник закончил Боярскую школу № 3, профессию крановщика получил в ПТУ города Киева.
В 1988 – 1990 годах Микитенко проходил военную срочную службу. Долгое время работал в строительной сфере, был частным предпринимателем.
С июня 2016 года до 2018 года он принимал непосредственное участие в АТО в составе 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.
С началом полномасштабного вторжения присоединился к Боярской территориальной обороне, а с апреля 2022 года стал на защиту Украины в составе 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Там Сергей Микитенко был наводчиком минометного расчета.
В конце 2022 года защитник был ранен под городом Марьинка Донецкой области. После восстановления он вернулся на службу, в 2023 году участвовал в контрнаступлении и освобождении Харьковской области.
В апреле 2025 года был уволен из рядов ВСУ по состоянию здоровья. Уже 14 августа у защитника остановилось сердце.
В большой скорби остались отец, сын и брат,
– отметили в Боярской МТГ.
Где состоится прощание с Героем?
В пресс-службе Боярской МТГ отметили, что прощание с Сергеем Микитенко состоится в понедельник, 18 августа 2025 года:
- отпевание – в 11 часов в храме Покрова Божией Матери (город Боярка, улица Академика Топачевского, 34);
- захоронение – примерно в 12 часов на Аллее Героев (городское кладбище в городе Боярка по улице Шевченко).
"Просим жителей общины достойно почтить память Героя и поддержать родных. Скорбим, склоняя головы в скорби. Память о Герое Сергее Микитенко вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – говорится в сообщении.
