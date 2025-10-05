Утром 5 октября Россия массированно атакует Запад Украины крылатыми ракетами и дронами. Взрывы прогремели в Стрыйском районе Львовской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное Львов.

Что известно о взрывах на Стрыйщине?

Первая серия взрывов возле Стрыя прозвучала около 5:35. В дальнейшем местные сообщали о взрывах в 5:42, 5:57, 6:09, 6:47, 7:00. Последний раз громко было около 7:20 утра.

Мониторинговые каналы незадолго до этого предупреждали о приближении крылатых ракет в сторону Стрыя. А вот в последний раз громко было из-за атаки дронами.

Район, на уровне со Львовом, стал одним из основных векторов удара этой ночью.

Воздушную тревогу во Львовской области объявили еще в 3:50.

Что известно о массированной атаке?