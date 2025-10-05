Серия взрывов прогремела на Стрыйщине
- Россия атакует Запад Украины крылатыми ракетами и дронами, взрывы прогремели в Стрыйском районе Львовской области.
- Первая серия взрывов произошла около 5:35, а последняя – в 7:20, воздушную тревогу объявили в 3:50.
Утром 5 октября Россия массированно атакует Запад Украины крылатыми ракетами и дронами. Взрывы прогремели в Стрыйском районе Львовской области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное Львов.
Смотрите также Россия терроризирует Украину "Шахедами" и ракетами, есть взлет МиГ-31К: куда летят
Что известно о взрывах на Стрыйщине?
Первая серия взрывов возле Стрыя прозвучала около 5:35. В дальнейшем местные сообщали о взрывах в 5:42, 5:57, 6:09, 6:47, 7:00. Последний раз громко было около 7:20 утра.
Мониторинговые каналы незадолго до этого предупреждали о приближении крылатых ракет в сторону Стрыя. А вот в последний раз громко было из-за атаки дронами.
Район, на уровне со Львовом, стал одним из основных векторов удара этой ночью.
Воздушную тревогу во Львовской области объявили еще в 3:50.
Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Что известно о массированной атаке?
Много взрывов утром раздавалось и во Львове. Мэр города Андрей Садовый сообщил, что из-за массированной вражеской атаки общественный транспорт пока не выезжает на маршруты. Кроме того, в отдельных районах города сообщили об отключении света.
Кроме крылатых ракет и дронов, оккупанты запустили на город и две аэробаллистические ракеты "Кинжал".
Также под ударом оказался Ивано-Франковск. Транспорт в городе выедет на маршруты сразу после окончания тревоги. Также многочисленные взрывы всколыхнули Бурштын. Громко было и в Ровно.