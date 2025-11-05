Укр Рус
5 ноября, 11:52
2

Киевлянин перевозил вражеский "Шахед" прямо на крыше своего авто

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • В Киеве полиция изъяла беспилотник "Шахед", который 30-летний киевлянин перевозил на крыше своего автомобиля без боевой части.
  • Мужчина объяснил, что планировал передать беспилотник в музей, но полиция изъяла его для проверки.

В Киеве полиция изъяла вражеский беспилотник "Шахед", который 30-летний мужчина перевозил на крыше своего автомобиля. Боевой части у БпЛА не было, поэтому он не угрожал жизни и безопасности людей.

Правоохранители 4 ноября заметили пост об автомобиле в столичном жилом комплексе, на крыше которого был прикреплен вражеский беспилотник. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Как мужчина объяснил присутствие БпЛА на крыше своего авто?

Об авто с необычным багажом полиция узнала из соцсетей. На место сразу выехала следственно-оперативная группа Дарницкого управления и специалисты-взрывотехники, чтобы проверить и безопасно осмотреть вражеский дрон.

Правоохранители выяснили, что это беспилотник типа "Шахед" с выхолощенной боевой частью. То есть он был безопасен и не угрожал жизни людей.

Владелец автомобиля, 30-летний киевлянин, председатель местной общественной организации, объяснил, что хотел передать этот "артефакт" в музей. Полиция изъяла беспилотник для дополнительной проверки и выясняет все обстоятельства инцидента.

Что известно об атаке "Шахедами" в ночь на 5 ноября?

  • Россияне в очередной раз атаковали Украину беспилотниками – большинство из них удалось сбить, однако есть и попадания.

  • На Украину летело 80 ударных беспилотников, "Шахедов" из них было около 50.

  • Попадание зафиксировали на 7 локациях, падение обломков на двух.

  • "Шахэды" летели в Павлоград, что на Днепропетровщине и в Николаев.