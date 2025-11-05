Киевлянин перевозил вражеский "Шахед" прямо на крыше своего авто

В Киеве полиция изъяла вражеский беспилотник "Шахед", который 30-летний мужчина перевозил на крыше своего автомобиля. Боевой части у БпЛА не было, поэтому он не угрожал жизни и безопасности людей.

Правоохранители 4 ноября заметили пост об автомобиле в столичном жилом комплексе, на крыше которого был прикреплен вражеский беспилотник. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Как мужчина объяснил присутствие БпЛА на крыше своего авто?

Об авто с необычным багажом полиция узнала из соцсетей. На место сразу выехала следственно-оперативная группа Дарницкого управления и специалисты-взрывотехники, чтобы проверить и безопасно осмотреть вражеский дрон.

Правоохранители выяснили, что это беспилотник типа "Шахед" с выхолощенной боевой частью. То есть он был безопасен и не угрожал жизни людей.

Владелец автомобиля, 30-летний киевлянин, председатель местной общественной организации, объяснил, что хотел передать этот "артефакт" в музей. Полиция изъяла беспилотник для дополнительной проверки и выясняет все обстоятельства инцидента.

