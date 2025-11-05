Киянин перевозив ворожий "Шахед" просто на даху свого авто
- У Києві поліція вилучила безпілотник "Шахед", який 30-річний киянин перевозив на даху свого автомобіля без бойової частини.
- Чоловік пояснив, що планував передати безпілотник до музею, але поліція вилучила його для перевірки.
У Києві поліція вилучила ворожий безпілотник "Шахед", який 30-річний чоловік перевозив на даху свого автомобіля. Бойової частини у БпЛА не було, тож він не загрожував життю та безпеці людей.
Правоохоронці 4 листопада помітили пост про автомобіль у столичному житловому комплексі, на даху якого був прикріплений ворожий безпілотник. Про це пише 24 Канал із посиланням на Національну поліцію України.
Як чоловік пояснив присутність БпЛА на даху свого авто?
Про авто із незвичним багажем поліція дізналась із соцмереж. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління та фахівці-вибухотехніки, щоб перевірити та безпечно оглянути ворожий дрон.
Правоохоронці з'ясували, що це безпілотник типу "Шахед" зі вихолощеною бойовою частиною. Тобто він був безпечний й не загрожував життю людей.
Власник автомобіля, 30-річний киянин, голова місцевої громадської організації, пояснив, що хотів передати цей "артефакт" до музею. Поліція вилучила безпілотник для додаткової перевірки та з’ясовує усі обставини інциденту.
Що відомо про атаку "Шахедами" в ніч проти 5 листопада?
Росіяни вчергове атакували Україну безпілотниками – більшість з них вдалось збити, однак є і влучання.
На Україну летіло 80 ударних безпілотників, "Шахедів" з них було близько 50.
Влучання зафіксували на 7 локаціях, падіння уламків на двох.
"Шахеди" летіли у Павлоград, що на Дніпропетровщині та у Миколаїв.