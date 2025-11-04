Виталий Кличко рассказал, что на следующую сессию Киевсовета подготовили к рассмотрению проект изменений в городскую целевую программу "Защитник Киева". Там предусмотрели увеличение поддержки Сил обороны и безопасности еще на миллиард гривен, информирует 24 Канал.

Заметьте Кличко пригласил в Украину мониторинговую миссию Совета Европы из-за давления на местную власть

На что направят деньги

Кличко отметил, что выделенные деньги направят на поддержку военных подразделений и гражданских с ДФТГ, которые обеспечивают противовоздушную оборону Киева.

Из этих средств, в частности, 900 миллионов гривен пойдут на поддержку военных подразделений. В частности, военным частям, которые осуществляют противовоздушную оборону Киева. А 100 миллионов – предусмотрены для добровольческих формирований территориальной общины города (ДФТГ), которые тоже активно участвуют в противовоздушной обороне столицы,

– подчеркнул мэр Киева.

Кличко призвал депутатов Киевсовета собраться на запланированную 6 декабря сессию и принять решение о помощи военным. Мэр подчеркнул, что она – необходима защитникам.

Напомним, этом году из бюджета столицы на поддержку военных, ветеранов и их семей община Киева уже направила 11 миллиардов гривен.