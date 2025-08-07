Россия начала применять дроны-камикадзе "Шахед", оснащенные противотанковыми минами с магнитным детонатором. Такие боеприпасы способны поражать технику даже без прямого попадания.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло объяснил 24 Каналу, что враг сочетает этот подрыв с атакой FPV-дронов, которые добивают цели после взрыва. Он отметил, что Украине нужно как можно быстрее масштабировать производство дронов-перехватчиков.

Как работают "Шахеды" с противотанковыми минами?

Под пилоны крыльев таких дронов-камикадзе россияне подвешивают противотанковые мины с магнитным детонатором. Эти боеприпасы реагируют на металлические объекты поблизости и способны повредить технику даже без прямого попадания.

Боевая часть сравнительно не тяжелая, но очень эффективна для поражения техники,

– пояснил Дмитрий Жмайло.

Он отметил, что мины используют преимущественно для поражения военной техники на маршрутах снабжения и в районах сосредоточения транспорта, где они могут действовать самостоятельно или в связке с другими средствами поражения.

Тактика сочетания "Шахедов" и FPV-дронов

По словам Жмайло, россияне используют комбинацию различных типов беспилотников для повышения эффективности атак. После сброса и подрыва противотанковой мины активируются FPV-дроны, которые незаметно поджидают в засаде, часто работая на оптоволокне, что затрудняет их обнаружение.

Они могут лежать в траве возле дороги и быть незаметными для наблюдения. Когда происходит подрыв мины, дроны взлетают и добивают технику или военных,

– рассказал он.

Такое сочетание позволяет врагу достигать цели с меньшими затратами: относительно недорогие FPV добивают цели после атаки "Шахедов", уменьшая потребность в использовании дорогих боеприпасов и повышая шанс успешного уничтожения даже после нефатального первого удара.

Как Украина противодействует новой тактике врага?

Жмайло отметил, что для эффективной борьбы с "Шахедами" и FPV-дронами Украина должна критически быстро масштабировать производство дронов перехватчиков и совершенствовать мобильные огневые группы. В их состав планируют привлекать операторов ПЗРК и расчеты дронов перехватчиков, что позволит уничтожать цели еще на подлете.

Если дрон перехватчик стоит 5 тысяч долларов, а "Шахед" от 160 до 280 тысяч, то это экономически выгодно,

– объяснил он.

Он добавил, что важно выдержать лето и осень, когда Россия пытается нанести максимальные удары по тыловой инфраструктуре и гражданским городам. Для этого нужно развивать и другие средства борьбы, в частности легкомоторную авиацию с РЭБ и новые модели перехватчиков, способных работать в связке с мобильными группами даже против беспилотников с искусственным интеллектом.