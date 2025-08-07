Росія почала застосовувати дрони-камікадзе "Шахед", оснащені протитанковими мінами з магнітним детонатором. Такі боєприпаси здатні уражати техніку навіть без прямого влучання.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло пояснив 24 Каналу, що ворог поєднує цей підрив із атакою FPV-дронів, які добивають цілі після вибуху. Він наголосив, що Україні потрібно якнайшвидше масштабувати виробництво дронів-перехоплювачів.

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Як працюють "Шахеди" з протитанковими мінами?

Під пілони крил таких дронів-камікадзе росіяни підвішують протитанкові міни з магнітним детонатором. Ці боєприпаси реагують на металеві об’єкти поблизу та здатні пошкодити техніку навіть без прямого влучання.

Бойова частина порівняно не важка, але дуже ефективна для ураження техніки,

– пояснив Дмитро Жмайло.

Він зауважив, що міни використовують переважно для ураження військової техніки на маршрутах постачання та в районах зосередження транспорту, де вони можуть діяти самостійно або у зв’язці з іншими засобами ураження.

Тактика поєднання "Шахедів" і FPV-дронів

За словами Жмайла, росіяни використовують комбінацію різних типів безпілотників для підвищення ефективності атак. Після скидання та підриву протитанкової міни активуються FPV-дрони, які непомітно чекають у засідці, часто працюючи на оптоволокні, що ускладнює їх виявлення.

Вони можуть лежати в траві біля дороги й бути непомітними для спостереження. Коли відбувається підрив міни, дрони злітають і добивають техніку або військових,

– розповів він.

Таке поєднання дозволяє ворогу досягати мети з меншими витратами: відносно недорогі FPV добивають цілі після атаки "Шахедів", зменшуючи потребу у використанні дорожчих боєприпасів та підвищуючи шанс успішного знищення навіть після нефатального першого удару.

Як Україна протидіє новій тактиці ворога?

Жмайло наголосив, що для ефективної боротьби з "Шахедами" та FPV-дронами Україна має критично швидко масштабувати виробництво дронів перехоплювачів і вдосконалювати мобільні вогневі групи. До їхнього складу планують залучати операторів ПЗРК та розрахунки дронів перехоплювачів, що дасть змогу знищувати цілі ще на підльоті.

Якщо дрон перехоплювач коштує 5 тисяч доларів, а "Шахед" від 160 до 280 тисяч, то це економічно вигідно,

– пояснив він.

Він додав, що важливо витримати літо та осінь, коли Росія намагається завдати максимальних ударів по тиловій інфраструктурі та цивільних містах. Для цього потрібно розвивати й інші засоби боротьби, зокрема легкомоторну авіацію з РЕБ та нові моделі перехоплювачів, здатних працювати у зв’язці з мобільними групами навіть проти безпілотників зі штучним інтелектом.