"Вдруг что-то громыхнуло": польская пара рассказывает, как дрон попал в их дом
- Российский беспилотник влетел в дом пенсионера Томаша Весоловского в польском селе Вырыки-Воля, повредив крышу, спальню и разбросав обломки по двору.
- Супруги, которые находились в доме, остались невредимыми, хотя их жилье получило серьезные повреждения.
Пенсионер Томаш Весоловский стал случайным свидетелем и жертвой атаки, когда российский беспилотник влетел в его дом в польском селе Вырыки-Воля. В момент удара он смотрел новости по телевизору.
БпЛА влетел в крышу его дома. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Как местный житель в Польше вспоминает прилет беспилотника?
Мужчина рассказал, что утром около 6:30 по местному времени он смотрел новости о массированном полете дронов, когда внезапно услышал сильный взрыв. Дрону хватило одного удара, чтобы разрушить верхнюю часть здания, повредить спальню и разбросать обломки по всему двору.
Я включил телевизор, и все новости были об этом массовом полете беспилотника, а через некоторое время я услышал, как самолет пролетает... и вдруг что-то громыхнуло, свет упал с потолка в гостиной на первом этаже,
– поделился Весоловский.
Его жена Алиция также вспоминает, что выбежала на улицу и увидела самолет прямо над собой. Женщина растерянно думала, не начнется ли бамбардировка, не полетят ли пули. К счастью, супруги остались невредимыми, хотя их жилье серьезно пострадало.
Что известно о российских дронах в Польше?
В 00:43 Воздушные силы сообщили о движении российских "Шахедов" в направлении Польши с Волыни.
Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что его страну атаковали именно российские дроны.
Туск рассказал, что ночью произошло по меньшей мере 19 вторжений российских дронов в воздушное пространство Польши. По словам Туска, последний из них был сбит около 06:45 утра.