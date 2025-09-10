Пенсионер Томаш Весоловский стал случайным свидетелем и жертвой атаки, когда российский беспилотник влетел в его дом в польском селе Вырыки-Воля. В момент удара он смотрел новости по телевизору.

БпЛА влетел в крышу его дома. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Как местный житель в Польше вспоминает прилет беспилотника?

Мужчина рассказал, что утром около 6:30 по местному времени он смотрел новости о массированном полете дронов, когда внезапно услышал сильный взрыв. Дрону хватило одного удара, чтобы разрушить верхнюю часть здания, повредить спальню и разбросать обломки по всему двору.

Я включил телевизор, и все новости были об этом массовом полете беспилотника, а через некоторое время я услышал, как самолет пролетает... и вдруг что-то громыхнуло, свет упал с потолка в гостиной на первом этаже,

– поделился Весоловский.

Его жена Алиция также вспоминает, что выбежала на улицу и увидела самолет прямо над собой. Женщина растерянно думала, не начнется ли бамбардировка, не полетят ли пули. К счастью, супруги остались невредимыми, хотя их жилье серьезно пострадало.

Что известно о российских дронах в Польше?