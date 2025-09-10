Об этом 24 Каналу рассказал историк, дипломат и бывший народный депутат Роман Бессмертный, отметив, что многие европейские и американские СМИ в своих материалах о "Шахедах" в Польше называли это тестом. Ведь уже через несколько дней начнутся так называемые военные учения "Запад-2025" в Беларуси.

Какую важную информацию обнаружила Россия?

Как отметил Бессмертный, это был своеобразный тест относительно того, как страны НАТО будут реагировать на такие атаки. Это поможет врагу разрабатывать дальнейшие действия и операции.

Вряд ли это можно назвать обычной провокацией. Это была тщательно спланированная операция, а сами беспилотники летели с разных направлений. И не только через Украину. Есть вопросы относительно того, как вообще один из беспилотников оказался возле Гданьска.

Европейские государства рассказали, кто участвовал в отражении. Там сообщили, кто мониторил небо; кто фактически сбивал беспилотники; кто поднимал истребители и так далее. Россия получила ценную информацию,

– сказал Бессмертный.

Атака "Шахедов" на Польшу существенно меняет условия жизни на всем континенте. Фактически Россия показывает, что может безнаказанно атаковать страны НАТО и вмешиваться в их внутренние процессы. Диктатор Путин хочет делать в Европе все, что ему заблагорассудится.

Атака "Шахедами" по Польше: детали