В ночь на 10 сентября почти 20 российских дронов зашли в воздушное пространство Польши. В России заявили, что не намеревались атаковать территорию Польши, а Запад до сих пор не решился на решительный ответ агрессору. Генерал-лейтенант СБУ в отставке Григорий Омельченко в интервью 24 Канала отметил, что это сигнал – Путин готов перейти опасные "красные линии".

Кроме того, 12 сентября Россия начала военные учения на территории Беларуси и сконцентрировала там около 40 тысяч своих воинов. Значит ли это, что Путин уже готовит нападение на НАТО – читайте далее в материале.

Не пропустите "Украина исчезает без вести": Кремль задумал новую циничную спецоперацию – расследование

Может ли Россия напасть на НАТО во время учений в Беларуси

Что вы ожидаете от военных учений в Беларуси? Насколько корректно говорить, что это начало агрессии против стран НАТО?

Это не те учения и не то количество войск, которые были сконцентрированы во время предыдущих российско-белорусских учений в январе 2022 года, когда 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную военную агрессию против Украины. В то время у границ Украины было сконцентрировано около 200 тысяч российских военнослужащих.

В этих учениях участвует около 40 тысяч военнослужащих России, в том числе и те, которые прошли боевые действия в войне с Украиной. Они имеют определенный боевой опыт и привлечены к учениям, которые будут проходить в Беларуси – "Запад-2025". Будет привлечено большое количество бронетехники, авиации, десантно-штурмовых бригад, но учения будут не в таком объеме, как предыдущие.

Я бы не сказал, что это можно расценивать как подготовку к началу полномасштабного вторжения в одну из стран НАТО – или Польшу, или Литву, или Эстонию, или Латвию. Сейчас Россия на это не способна. Единственное можно сказать, что началом этих учений на территории Беларуси стала атака беспилотниками на Польшу в ночь на 10 сентября. Это совершила Россия – страна-агрессор, по приказу военного преступника Путина.

Атака может сформировать опаснейший сценарий для войны в Украине, Польше, странах Балтии и Европы в целом, но речь не идет о полномасштабном вторжении российских оккупационных войск в эти государства.

Повне інтерв'ю з генералом СБУ: дивіться відео

Об "эффективности" систем противовоздушной обороны Польши и НАТО свидетельствует то, что из двух десятков запущенных беспилотников, сбили только четыре. Один дрон или его обломки попали в жилой дом в селе Вырыки, что в Володавском уезде Люблинского воеводства. Там повреждена крыша здания и припаркованный автомобиль. Слава Богу, люди не пострадали. Найдены обломки также других сбитых беспилотников и одной ракеты.

Думаю, поляки не будут скрывать, что те были запущены Россией и летели из Беларуси. Говорить о том, что это была какая-то случайность, что-то неожиданное и никто не планировал – это для наивных людей, а, возможно, для пропагандистов России.

Когда посла России в Польше вызвали по этой воздушной атаки, то он сказал, что нет доказательств, что это российские беспилотники. Когда представили доказательства – начали слушать заявления со стороны России, что это была случайность. Более того, белорусский генерал заявил, что они предупредили польскую сторону, что в их направлении летят какие-то неизвестные объекты и этим якобы застраховали, чтобы не погибли поляки. Это чушь, которые они говорят после этой акции военной агрессии против страны-члена НАТО.

Путин атаковал Польшу при молчаливом согласии США и Китая

Давайте разложим, что это было – провокация, разведка боем, что такое НАТО, или акт агрессии против Польши как страны-члена НАТО? В этой ситуации на руку Москвы будет играть военно-политическое событие, которое произошло на Ближнем Востоке, которое Путин может использовать для оправдания будущих воздушных ударов по Польше.

Напомню, что 9 сентября около 16:00 армия обороны Израиля вместе с контрразведкой провела авиационный удар по Дохе – столице Катара, с целью нейтрализации руководителей группировки ХАМАС. По сообщению ЦАХАЛ, удар был направлен на высокопоставленных членов террористических организаций, участвовавших в атаках 7 октября 2023 года, и координировавших дальнейшие боевые действия против Израиля.

Израильские военные отметили, что во время операции применялись высокоточные средства и дополнительные разведывательные данные, чтобы уменьшить риск для гражданского населения Катара. Были убиты шесть представителей ХАМАС, которые участвовали в переговорах о прекращении огня, организованных при посредничестве США и стран Персидского Залива.

Вернемся к воздушной атаке России против Польши. Премьер-министр Польши заявил, что ситуация с атакой России беспилотниками по Польше как никогда, после Второй мировой войны, приближает нас к открытому конфликту. Поэтому Польша подала запрос на активацию 4 статьи устава НАТО, которая предусматривает консультации сторон, когда будет угроза той или иной стране, которая является членом НАТО.

Глава польского правительства Дональд Туск правильно подчеркнул: "Это война не только украинцев – это война противостояния, которое Россия объявила всему свободному миру, и это наконец должны понять все без исключения".

У меня вопрос к польской стороне – почему Польша раньше не активировала 4 статью НАТО, когда Россия 15 ноября 2022 года совершила массированную ракетную атаку на Украину и несколько российских ракет заходили на Украину через воздушное пространство Польши? Почему польская ПВО не сбивала российские ракеты, которые летели над ее территорией?

Напомню, 15 ноября 2022 года вооруженные силы России запустили 70 крылатых ракет X-101 и X-555 авиационного базирования с севера Каспийского моря и района Волгодонск Ростовской области, а также около 20 ракет "Калибр" морского базирования из Черного моря, 10 дронов-камикадзе. Несколько российских ракет "Калибр" заходили для атаки западных областей Украины через воздушное пространство Польши. Однако силы противовоздушной и противоракетной обороны Польши и НАТО не атаковали эти ракеты, а пропустили их в сторону Украины.

Больше об этом Российские ракеты упали на территории Польши: два человека погибли

В Польше есть американская противоракетная база, которая является частью противоракетного щита НАТО. База имеет целью защиту Европы и стран Альянса от баллистических ракет и является ключевым элементом широкой системы противоракетной обороны, включающей также объекты в Румынии, Турции и корабли военно-морских сил США в Испании.

Официально военная база была запущена в декабре 2024 года, но система противоракетной обороны на американской базе была рабочей на момент полета российских ракет в воздушном пространстве Польши 15 ноября 2022 года и могла их сбить.

Теперь напомню то, что произошло, когда вмешивается большая геополитика и начинает действовать двойной стандарт и двойная мораль. В результате подбития российских ракет "Калибр", на границе с Польшей, украинскими силами ПВО, ракета изменила траекторию своего полета и упала в селе Пшеводув, Люблинского воеводства, неподалеку от границы с Украиной, попав в зерносушилку, в результате чего погибли два человека.

Тогдашний президент Польши Анджей Дуда, заявил, что падение ракеты, из-за которого погибли два человека, выглядит, как досадный случай, а не умышленная атака. Мол, вероятно, это была ракета С-300 российского производства, выпущенная противовоздушной обороной Украины, а доказательств, что это была ракета, выпущенная российской стороной, нет.

Со своей стороны прокуратура Польши категорически выступила против участия украинских представителей и экспертов в расследовании падения ракеты на территории Польши. Поляки заявили, что якобы нет оснований с юридической точки зрения и возможностей привлекать украинских специалистов к расследованию. По мнению поляков, это противоречило как процедурам, так и интересам следствия. Более идиотского объяснения я не встречал.

Украина предлагает помощь для объективного расследования и установления, какая именно ракета убила поляков, а польские следователи говорят, что это противоречит интересам следствия и процедурам. Поляки забыли, как была создана международная следственная группа по расследованию обстоятельств сбития Малайзийского боинга над Донбассом 17 июля 2014 года. Тогда была создана международная следственная группа, куда входило 5 стран, в том числе и Украина.

Чтобы не активировать 4 статью НАТО, а тем более пятую статью, польская сторона безапелляционно заявила, что это была ракета С-300 российского производства, но запущена противовоздушной обороной Украины во время отражения воздушной атаки России. Польские журналисты отмечали, что прокуратуре Польши якобы известно, что именно с территории Украины выпустили ракету С-300 для сбивания цели во время массированной атаки россиян на украинские города 15 ноября 2022 года.

Противовоздушная оборона Украины якобы одновременно выпустила две ракеты С-300 по российским целям. Одна из них попала в российскую ракету "Калибр", другая продолжила лететь и упала на территорию Польши. Эксперты заявляют, что в такой ситуации в ракете после достижения определенной высоты сработает механизм самоуничтожения, но, по мнению польской прокуратуры, этого не произошло. Почему? Поляки этого объяснить не могут и не знают.

На второй день, 16 ноября 2022 года, после получения материалов проверки командования ПВО и Генерального штаба Украины, президент Владимир Зеленский заявил, что именно из-за взрыва российских ракет на территории Польши были убиты двое поляков. Он выразил соболезнования родным погибших. В своем Х (бывший твиттер – 24 Канал) Зеленский написал, что Россия забирает жизни везде, куда может дотянуться российское оружие. Это удар по коллективной безопасности НАТО, поэтому Россия должна быть остановлена.

Однако польская сторона проигнорировала заявления украинской стороны. Польской прокуратуре передали материалы служебного расследования, которые подтверждали, что на территорию Польши упала не украинская ракета С-300. Могли быть лишь обломки от украинской ракеты, которые подбили российскую ракету. А та, изменив курс, упала в польском селе недалеко от границы с Украиной, и, попав в зерносушилку, взорвалась, в результате чего погибли двое поляков.

Место падения ракеты в Польше в 2022 году / Фото из телеграм-канала

Чтобы не обострять ситуацию по применению 4 статьи НАТО и не конфликтовать с Польшей – страной-членом НАТО и Альянсом в целом, Украина молча согласилась с надуманными выводами польской прокуратуры. Польше геополитически было невыгодно признавать, что поляков убила российская ракета, которая летела в их воздушном пространстве, чтобы атаковать одну из западных областей Украины. Отмечу, что польская сторона не требовала от Украины компенсации за нанесение материального ущерба и гибель двух поляков.

Почему польская прокуратура категорически выступила против участия украинских представителей в расследовании падения ракеты на территорию Люблинского воеводства? Ответ прост: польские правоохранительные органы нашли обломки не от ракеты украинской противовоздушной обороны С-300, а от российской ракеты "Калибр" морского базирования, запущенной из акватории Черного моря.

Где сейчас эти обломки, я не знаю, но тогда они были обнаружены. Вывод – российская ракета "Калибр", подбитая ракетой ПВО Украины, изменила траекторию своего полета и упала в селе Пшеводув, неподалеку от границы с Украиной, в результате этого погибло двое поляков.

Если бы Польша в ноябре 2022 года официально признала, что это российская ракета, то она вынуждена бы была поставить вопрос перед НАТО о применении 4 статьи Альянса, как сделала это сейчас. Однако Польша как страна-член НАТО, после консультации с администрацией бывшего президента США Джо Байденом не подняла вопрос о применении 4 статьи НАТО. В Белом доме побоялись обострения эскалации со стороны России.

Вот почему президент Польши Анджей Дуда был вынужден заявить, что падение ракеты, из-за которой погибло 2 человека, выглядит как досадный случай, а не умышленная атака. Некоторые военные эксперты, считают, что НАТО сегодня – это бумажный тигр. Напомню, что в открытом письме к президенту Джо Байдену я писал, что НАТО – это зоопарк пингвинов, напуганный блефом Путина.

Рассмотрим комментарии, заявления и оценки, которые были сделаны политиками, экспертами, лидерами европейских стран относительно воздушной атаки России против Польши. Они по-разному называют и квалифицируют ее: инцидент, открытый конфликт, противостояние, беспрецедентный момент в истории НАТО, испытания, эскалационный шаг, обострение, угрожающая риторика, прямая угроза безопасности людей, испытанием обороноспособности членов стран НАТО, разведка боем, проверка систем ПВО и ПРО Польши и НАТО и их реакции.

"Атака на союзника по НАТО – это акт войны", – такой, учитывая международное право, правильный вывод сделал конгрессмен-республиканец, член Палаты представителей США по вооруженным силам. Я приведу выводы по международному праву. Как правильно квалифицировать и оценивать воздушную атаку России на Польшу? Ответ на вопрос дает Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН №3314, которая была принята Генеральной Ассамблеей 14 декабря 1974 года для определения агрессии.

Согласно статье 1 резолюции, агрессией является применение вооруженной силы государства против суверенитета, территориальной независимости или политической независимости другого государства, или любым другим образом, несовместимым с Институтом Организации Объединенных Наций. В 3 статье резолюции записано, что любое из приведенных ниже действий, не зависимо от объявления войны, по условиям и в соответствии с положениями статьи квалифицируется как акт агрессии.

Что же такое акт агрессии? Первое – это вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства. Второе – бомбардировка вооруженными силами одного государства территории другого государства или применение любого оружия против другого государства. У нас произошла воздушная атака беспилотниками и одной ракетой России против суверенной, независимой Польши. Согласно определению резолюции Генеральной Ассамблеи Совета Европы, это, однозначно, является актом агрессии.

Мой вывод, который сделан на основе анализа норм международного права и национального законодательства заключается в том, что в ночь на 10 сентября 2025 года Россия по приказу военного преступника Путина совершила акт агрессии против суверенитета, территориальной неприкосновенности и политической независимости Польши. В соответствии с международным правом это порождает международную ответственность.

Сделаю еще один вывод на основе анализа. По моему глубокому убеждению, акт агрессии против Польши Путин совершил с молчаливого согласия президента США Дональда Трампа и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, преследуя цели, которые я готов перечислить.

Ответы (относительно атаки России на Польшу – 24 Канал), которые мы слышали от Трампа, похожи на комментарии человека с психическими расстройствами. Вспомните, первый раз, когда его спросили, как он оценивает атаку российских дронов на территорию Польши. Он отмахнулся, не ответил на вопрос, помахал рукой, сел в автомобиль и уехал.

А более чем через 10 часов, когда уже прозвучали жесткие оценки, в том числе и республиканцев из Сената, Трампу надо было что-то говорить. Он заявил, что это была какая-то ошибка. Это говорит президент самой могущественной страны мира? У которой самая мощная разведка, и чтобы президент Трамп не знал, что на самом деле произошло? Трамп даже не сказал в своих выступлениях, что это Россия запустила эти беспилотники.

Какие цели имела атака на Польшу?

Итак, у Путина, когда он запускал эти беспилотники, осуществляя воздушную атаку против Польши, были следующие цели:

проверить систему противовоздушной обороны и противоракетной обороны Польши и стран-членов НАТО;

проверить, какая будет реакция политического и военного руководства стран-членов НАТО и генерального секретаря;

проверить, какая будет реакция Трампа, Путина не волновало, он ее знал. Это было важно только для Си Цзиньпина, который планирует захватить Тайвань;

заставить руководство ЕС и руководителей стран-членов НАТО снова поклониться в ноги президенту США Трампу и потешить его самолюбие, как это было в Овальном кабинете Белого дома 17 августа;

публично заявить, что только великий Трамп может защитить Европу и прекратить российско-украинскую войну.

Возможно, лидеры стран-членов сделают коллективное обращение о присвоении Трампу Нобелевской премии мира. Напомню, что Комитет присвоения Нобелевской премии мира за 2025 год, объявит лауреатов в октябре 2025 года, а торжественная церемония награждения состоится 10 декабря 2025 года в годовщину смерти Альфреда Нобеля.

Удар по Польше превращает хаб военной помощи Украине в коридор страха для поляков – это сигнал, что Путин готов перейти опасные "красные линии", а демократический мир в очередной раз делает вид, что ничего страшного не произошло.

Военный преступник Путин своими действиями одновременно цинично насмехается, шантажирует и психологически давит. Он открыто демонстрирует, что может бить по территории НАТО как и Израиль по Катару и останется безнаказанным, потому что имеет ядерное оружие. Трамп его патологически боится и находится под полным контролем, как агент КГБ и ФСБ под псевдонимом Краснов.

Замечу, что Польша – это не просто сосед и союзник Украины. Это ключевой логистический канал поставки оружия, боеприпасов, техники и горючего для ВСУ. Это тыл, без которого украинский фронт не выдержит. Путин это прекрасно понимает, поэтому воздушная агрессия против Польши – не случайный инцидент или провокация – это тяжелый моральный и психологический удар в самое больное место поляков и украинцев.

Если Польшу парализовать страхом и сомнениями, если поляки начнут ставить под вопрос целесообразность своей роли как главного хаба и начнут блокировать границы для оружия и помощи ВСУ, как это было с зерном, тогда украинская армия окажется на грани истощения. Именно этой цели добивается Путин.

Путин знает – прямая война с НАТО для него сейчас очень рискованна и опасна, но ему не нужно немедленное вторжение в Польшу или страны Балтии. Ему достаточно, чтобы Польша, Литва, Латвия, Эстония жили в атмосфере постоянного страха; чтобы в Брюсселе, Вашингтоне, Варшаве бесконечно спорили о рисках эскалаций, и долго разговаривали о мелочах и тормозили главное – поставки современного оружия для Украины, с помощью которого российские захватчики будут разгромлены на оккупированных территориях. Это приведет к военной капитуляции и смерти Путина.

Пока продолжаются бесконечные переговоры коалиции желающих, решительных, способных; пока Запад размышляет, как не разозлить Путина и сохранить ему лицо, – украинские склады опустеют, фронт ослабнет, а Москва получит то, что ей нужно. Каждый день задержки поставок оружия для Украины – это неделя выигрыша для России.

Известно, что на Востоке Украины концентрируются большие свежие силы российских войск, а те, что участвуют в учениях в Беларуси будут переброшены на фронт.

Воздушная атака на Польшу – это открытая циничная насмешка над поляками. Путин не просто атакует беспилотниками, он насмехается и издевается над всем Западом. Его послание простое: "Я могу бить по вам как Израиль по Катару, и вы ничего со мной не сделаете". НАТО боится применить 5 статью и будет говорить, что это не агрессия, не война. Плевок Путина можно вытереть. Мол, ничего страшного, никто не пострадал. Для Путина это именно тот сигнал НАТО, который он ожидал.

Что это шантаж со стороны Путина видят даже слепые – или вы прекращаете помощь Украине, снимаете санкции с России, или я делаю ваш тыл законной военной мишенью. ЕС вместе с НАТО готовы глотать этот позор, лишь бы не называть вещи своими именами.

Конечная цель Путина – Европа, но первый и главный его приоритет – это Украина. Без ее слома он не сможет двинуться дальше. Именно поэтому Польша станет главной мишенью, ибо без польского коридора, по которому идет военная помощь Украине, Вооруженные Силы останутся как подводный пловец без кислорода.

Кстати Война Путина против Запада: Politico назвало причину, почему Россия не прекратит вооруженную агрессию

Путин постоянно действует, создает хаос и неопределенность, заставляет своих врагов тратить время на дискуссии, а не на действия. И вот уже польское общественное мнение может начать шататься. Мол, стоит ли нам рисковать войной из-за помощи Украине? Это будет его первая моральная и психологическая победа.

Нападение на Польшу – это самый опасный тест для НАТО. Первый результат этого теста оказался провальным. Альянс промолчал, сделал вид, что инцидент незначительный. Для Путина это самый ценный результат, он понял, что может идти дальше и делать, что захочет. Путин убедился, что НАТО – это зоопарк напуганных пингвинов, а Альянс – бумажный тигр.

Если от дроновых и ракетных ударов России погибнут десятки, сотни мирных жителей (Польши – 24 Канал) как в Украине. Путин скажет, что предупреждал, чтобы прекратили поставки оружия в Украину через Польшу и будет действовать еще решительнее, как, например, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

На критику премьер-министра Катара Мохаммеда Аль Тани и Европы в связи с авиаударом по представителям ХАМАС , премьер-министр Израиля ответил решительно: "Я говорю Катару и всем странам, которые укрывают террористов: либо вы изгоняете их, либо привлекайте их к соответствию. Если вы этого не сделаете, мы сделаем".

Польша сегодня не только тыл Украины, она – блокпост между Европой и хаосом и паникой в ЕС. Воздушный удар по Польше был стратегическим шагом Путина направленным на слом Украины и паралич Запада, согласованный с Трампом и Си Цзиньпином. Одновременно это насмешка, шантаж и психологическое давление на НАТО и Европейский Союз.

О дальнейших планах Путина

По большинству сценариев, Путин начнет свою войну против НАТО с Литвы, Латвии и Эстонии, а Балтийское море станет одной из самых горячих точек противостояния. С одной стороны, мы видим провокации в Польше, то, что Путин не заканчивает войну, а только ее начинает. С другой стороны, в Кремле говорят о так называемом мире. На каком этапе войны мы находимся? Насколько мы близки во времени к агрессии против стран НАТО?

Я очень просил бы забыть о любых мирных переговорах с Путиным. Забудьте, что он хочет остановиться, начать переговоры, заключить мир в обмен на оккупированные территории Украины, и после этого он якобы станет ангелом. Цель Путина вместе с дальнейшими планами по Восточной Европе – это полная Украина, уничтожение украинской государственности, патриотической части украинской нации, которая является угрозой для существования российской империи.

Поэтому никаких переговоров с Путиным просто не должно быть. Он может выдвигать десятки предложений, заявлять что угодно, но Путин, мечтает об одном – границы НАТО должны восстановиться до состояния, как было после завершения холодной войны. Это означает, что из НАТО должны выйти страны Балтии, Польша, Румыния, Венгрия, Словакия, Чехия. Это требование Путина, которое он неоднократно выдвигал. Как можно говорить с убийцей, террористом, руки которого по локоть в крови?

С начала войны с Украиной, начиная с 2014 года и до сегодня, учитывая военную агрессию против Грузии, в Сирии, внутреннюю агрессию против чеченского народа, – за 25 лет руководства страной Путин и его режим убили более 2 миллионов человек. В частности, более миллиона украинцев – военных, гражданского населения, среди них – более 3 тысяч убитых и раненых украинских детей.

Также Путин убил более 1 миллиона 200 тысяч россиян, которых послал на войну в Украину. Как с таким лицом можно вести переговоры? Путин понял, что при поддержке Запада, предоставлении Украине оружия, финансовой, материальной и медицинской помощи, – он никогда в жизни не победит Украину.

Беда ситуации, которая сложилась в том, что когда началось полномасштабное вторжение, мир давал нам три дня на капитуляцию, а через неделю Россия должна была стоять на границе с Польшей. Было запланировано, что премьер-министр Венгрии захватит украинское Закарпатье. Там перед началом полномасштабного вторжения проводили военные учения, если бы Путин захватил Киев, Орбан ввел бы свои войска в Закарпатье. Это было договорено с Путиным.

Так же была договоренность о полномасштабном вторжении Путина и лидера КНР Си Цзиньпина. Напомню, 4 февраля 2022 года Путин приехал в Пекин на открытие зимней Олимпиады. Там было соответствующее совместное заявление для прикрытия дымовой завесы по полномасштабному вторжению.

Обратите внимание! В 2022 году, на фоне угрозы полномасштабного вторжения, внимание мира было приковано к встрече Путина и Си, чтобы оценить позицию Китая. И в совместном заявлении Россия и Китай заявили о "всеобъемлющем партнерстве", а Пекин поддержал требования Москвы о нерасширении НАТО.

С международным террористом, серийным убийцей вести переговоры можно только одним способом – физическим уничтожением. Понимая это, 4 – 5 мая 2017 года я сделал публикации о преступлениях, которые совершил Путин, в частности против человечности и мира, и поэтому он подлежит физическому уничтожению по аналогии убийства международного террориста Осама бен Ладена.

Эти аналитические материалы я отправил в ООН, потому что работал там в составе делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Отправил в Парламентскую ассамблею Совета Европы, ОБСЕ, Парламентскую ассамблею НАТО, ЕС, чтобы ознакомились с моими материалами. После этого дважды в 2018 – 2020 годах, дополняя преступления, совершенные Путиным, я направлял свои выводы, что необходимо уничтожить Путина, чтобы он не развязал большой европейской войны. Предупреждал об этом.

В апреле 2008 года, на сессии ПАСЕ я предупредил Европу и коллег из парламента, что в течение 4 – 6 месяцев Путин развяжет военную агрессию против Грузии, оккупирует Южную Осетию и Абхазию, которые превратит в квазигосударства, разместит там военные базы для планирования захвата Крыма с территории этих республик. Так и случилось.

В конце сентября – начале октября 2008 года я выступал на большом международном форуме в Париже, где были представители ООН, Европарламента, Парламентской ассамблеи, НАТО, международных организаций. Я предупредил, что в течение пяти лет Россия совершит военную агрессию против Украины, аннексирует Крым, как это сделала в Грузии в 2008 году.

С 2017 года постоянно в своих материалах я предупреждал о неизбежности полномасштабного вторжения России с целью уничтожения украинской государственности, оккупации Украины и подготовки к вторжению, захвата бывших республик Советского Союза, ставших сейчас независимыми.

Что спасло страны Балтии от оккупации Россией?

Страны Балтии спасло то, что в 2004 году их в "пожарном" порядке приняли в НАТО. Будучи вторым избранным президентом, в марте 2004 года, Путин с Генеральным штабом разработали план мгновенного захвата стран Балтии, как только он примет присягу 7 мая 2004 года и вступит в должность президента. Это стало известно разведкам США и Великобритании.

До принятия Путиным присяги 7 мая 2004 года страны Балтии, Литва, Латвия и Эстония, были включены в НАТО. Это спасло их от оккупации. Это же маленькие страны, население по 1,5 – 2 миллиона, примерно 30% – это русскоязычное население. Там огромная пятая пророссийская колонна, которая готова была с хлебом и солью встречать оккупационные войска России.

Несколько десантных бригад, танковых прорывов и за несколько часов они были бы оккупированы (страны Балтии – 24 Канал). НАТО потом собиралось бы и думало, как применить 5 статью, чтобы защитить страны Балтии, а они уже были бы оккупированы.

Вы упоминали об учениях, которые были у границы с Украиной в январе 2022 года, где было сконцентрировано примерно 200 тысяч российских войск. Они же одновременно проводились и в Беларуси в этот период. Это был замысел попытаться захватить страны Балтии. Даже такие идеи были в головах Путина и военных генералов России. Их немного сдержал страх НАТО.

Но разведка знала и когда проводились белорусско-российские учения, в частности у северных границ Украины, страны Балтии были вынуждены усиливаться, подтягивать войска и обратиться к США, чтобы разместить на территории этих стран, особенно в Литве, хотя бы несколько тысяч американских военных.

Сегодня можно сделать вывод: Украина выстояла и стоит. Россия никогда не завоюет Украину, если мы будем иметь соответствующую военную помощь со стороны наших союзников. Но Украине нужно самостоятельно максимально развивать наш ВПК и производить все виды современного вооружения, а мы это можем. Не только для защиты фронта, но и для нанесения стратегических ударов по военным объектам глубоко в тылу России. Очень надеюсь, что Европа в конце концов проснется.

Продолжение интервью с генерал-лейтенантом СБУ в отставке Григорием Омельченко – смотрите в видео.