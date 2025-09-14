У ніч на 10 вересня майже 20 російських дронів зайшли у повітряний простір Польщі. У Росії заявили, що не мали наміру атакувати териториторію Польщі, а Захід досі не наважився на рішучу відповідь агресору. Генерал-лейтенант СБУ у відставці Григорій Омельченко в інтерв'ю 24 Каналу наголосив, що це сигнал – Путін готовий перейти небезпечні "червоні лінії".

Крім того, 12 вересня Росія розпочала військові навчання на території Білорусі та сконцентрувала там близько 40 тисяч своїх вояк. Чи означає це, що Путін вже готує напад на НАТО – читайте далі у матеріалі.

Чи може Росія напасти на НАТО під час навчань в Білорусі

Що ви очікуєте від військових навчань в Білорусі? Наскільки коректно говорити, що це початок агресії проти країн НАТО?

Це не ті навчання і не та кількість військ, які були сконцентровані під час попередніх російсько-білоруських навчань у січні 2022 року, коли 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну воєнну агресію проти України. У той час біля кордонів України було сконцентровано близько 200 тисяч російських військовослужбовців.

У цих навчаннях бере участь близько 40 тисяч військовослужбовців Росії, зокрема і ті, що пройшли бойові дії у війні з Україною. Вони мають певний бойовий досвід та залучені до навчань, які будуть проходити в Білорусі – "Захід-2025". Буде залучена велика кількість бронетехніки, авіації, десантно-штурмових бригад, але навчання будуть не в такому обсязі, як попередні.

Я б не сказав, що це можна розцінювати як підготовку до початку повномасштабного вторгнення в одну з країн НАТО – чи то Польщу, чи то Литву, чи Естонію, чи Латвію. Зараз Росія на це не спроможна. Єдине можна сказати, що початком цих навчань на території Білорусі стала атака безпілотниками на Польщу в ніч на 10 вересня. Це вчинила Росія – країна-агресорка, за наказом воєнного злочинця Путіна.

Атака може сформувати найнебезпечніший сценарій для війни в Україні, Польщі, країнах Балтії і Європи в цілому, але не мовиться про повномасштабне вторгнення російських окупаційних військ у ці держави.

Про "ефективність" систем протиповітряної оборони Польщі й НАТО свідчить те, що з двох десятків запущених безпілотників, збили лише чотири. Один дрон чи його уламки влучили в житловий будинок в селі Вирики, що у Володавському повіті Люблінського воєводства. Там пошкоджений дах будівлі й припаркований автомобіль. Слава Богу, люди не постраждали. Знайдені уламки також інших збитих безпілотників та однієї ракети.

Думаю, поляки не будуть приховувати, що ті були запущені Росією та летіли з Білорусі. Говорити про те, що це була якась випадковість, щось несподіване і ніхто не планував – це для наївних людей, а, можливо, для пропагандистів Росії.

Коли посла Росії у Польщі викликали щодо цієї повітряної атаки, то він сказав, що немає доказів, що це російські безпілотники. Коли представили докази – почали слухати заяви з боку Росії, що це була випадковість. Ба більше, білоруський генерал заявив, що вони попередили польську сторону, що в їхньому напрямку летять якісь невідомі об'єкти й цим буцімто застрахували, щоб не загинули поляки. Це нісенітниці, які вони говорять після цієї акції воєнної агресії проти країни-члена НАТО.

Путін атакував Польщу за мовчазної згоди США і Китаю

Розкладімо, що це було – провокація, розвідка боєм, що таке НАТО, чи акт агресії проти Польщі як країни-члена НАТО? У цій ситуації на руку Москви буде грати військово-політична подія, яка відбулася на Близькому Сході, яку Путін може використовувати для виправдання майбутніх повітряних ударів по Польщі.

Нагадаю, що 9 вересня близько 16:00 армія оборони Ізраїлю разом з контррозвідкою провела авіаційний удар по Досі – столиці Катару, з метою нейтралізації керівників угруповання ХАМАС. За повідомленням ЦАХАЛ, удар був спрямований на високопоставлених членів терористичних організацій, які брали участь в атаках 7 жовтня 2023 року, та координували подальші бойові дії проти Ізраїлю.

Ізраїльські військові наголосили, що під час операції застосовувалися високоточні засоби й додаткові розвідувальні дані, щоб зменшити ризик для цивільного населення Катару. Було вбито шість представників ХАМАС, які брали участь у переговорах про припинення вогню, організованих за посередництвом США та країн Перської Затоки.

Повернімося до повітряної атаки Росії проти Польщі. Прем'єр-міністр Польщі заявив, що ситуація з атакою Росії безпілотниками по Польщі як ніколи, після Другої світової війни, наближає нас до відкритого конфлікту. Через це Польща подала запит на активацію 4 статті статуту НАТО, яка передбачає консультації сторін, коли буде загроза тій чи іншій країні, яка є членом НАТО.

Глава польського уряду Дональд Туск правильно наголосив: "Це війна не лише українців – це війна протистояння, яке Росія оголосила всьому вільному світу, і це нарешті мають зрозуміти всі без винятку".

У мене запитання до польської сторони – чому Польща раніше не активувала 4 статтю НАТО, коли Росія 15 листопада 2022 року вчинила масовану ракетну атаку на Україну і декілька російських ракет заходили на Україну через повітряний простір Польщі? Чому польська ППО не збивала російські ракети, які летіли над її територією?

Нагадаю, 15 листопада 2022 року збройні сили Росії запустили 70 крилатих ракет X-101 та X-555 авіаційного базування з півночі Каспійського моря і району Волгодонськ Ростовської області, а також близько 20 ракет "Калібр" морського базування з Чорного моря, 10 дронів-камікадзе. Декілька російських ракет "Калібр" заходили для атаки західних областей України через повітряний простір Польщі. Проте сили протиповітряної й протиракетної оборони Польщі й НАТО не атакували ці ракети, а пропустили їх в сторону України.

У Польщі є американська протиракетна база, яка є частиною протиракетного щита НАТО. База має на меті захист Європи та країн Альянсу від балістичних ракет та є ключовим елементом широкої системи протиракетної оборони, що включає також об'єкти в Румунії, Туреччині та кораблі військово-морських сил США в Іспанії.

Офіційно військова база була запущена в грудні 2024 року, але система протиракетної оборони на американській базі була робочою на момент польоту російських ракет в повітряному просторі Польщі 15 листопада 2022 року і могла їх збити.

Тепер нагадаю те, що відбулось, коли втручається велика геополітика та починає діяти подвійний стандарт і подвійна мораль. У результаті підбиття російських ракет "Калібр", на кордоні з Польщею, українськими силами ППО, ракета змінила траєкторію свого польоту й упала в селі Пшеводув, Люблінського воєводства, неподалік від кордону з Україною, влучивши у зерносушарку, внаслідок чого загинуло двоє людей.

Тодішній президент Польщі Анджей Дуда, заявив, що падіння ракети, через яке загинуло дві людини, виглядає, як прикрий випадок, а не умисна атака. Мовляв, імовірно, це була ракета С-300 російського виробництва, випущена протиповітряною обороною України, а доказів, що це була ракета, випущена російською стороною, немає.

Зі свого боку прокуратура Польщі категорично виступила проти участі українських представників і експертів у розслідуванні падіння ракети на території Польщі. Поляки заявили, що нібито немає підстав з юридичного погляду та можливостей долучати українських фахівців до розслідування. На думку поляків, це суперечило як процедурам, так і інтересам слідства. Більш ідіотського пояснення я не зустрічав.

Україна пропонує допомогу для об'єктивного розслідування і встановлення, яка саме ракета вбила поляків, а польські слідчі кажуть, що це суперечить інтересам слідства і процедурам. Поляки забули, як була створена міжнародна слідча група з розслідування обставин збиття Малайзійського боїнгу над Донбасом 17 липня 2014 року. Тоді була створена міжнародна слідча група, куди входило 5 країн, зокрема й Україна.

Щоб не активувати 4 статтю НАТО, а тим більше п'яту статтю, польська сторона безапеляційно заявила, що це була ракета С-300 російського виробництва, але запущена протиповітряною обороною України під час відбиття повітряної атаки Росії. Польські журналісти зазначали, що прокуратурі Польщі нібито відомо, що саме з території України випустили ракету С-300 для збиття цілі під час масованої атаки росіян на українські міста 15 листопада 2022 року.

Протиповітряна оборона України нібито одночасно випустила дві ракети С-300 по російських цілях. Одна з них влучила в російську ракету "Калібр", інша продовжила летіти й впала на територію Польщі. Експерти заявляють, що в такій ситуації в ракеті після досягнення певної висоти спрацює механізм самознищення, але, на думку польської прокуратури, цього не сталося. Чому? Поляки цього пояснити не можуть і не знають.

На другий день, 16 листопада 2022 року, після отримання матеріалів перевірки командування ППО і Генерального штабу України, президент Володимир Зеленський заявив, що саме через вибух російських ракет на території Польщі було вбито двох поляків. Він висловив співчуття рідним загиблих. У своєму Х (колишній твітер – 24 Канал) Зеленський написав, що Росія забирає життя всюди, куди може дотягнутися російська зброя. Це удар по колективній безпеці НАТО, тому Росія має бути зупинена.

Проте польська сторона проігнорувала заяви української сторони. Польській прокуратурі передали матеріали службового розслідування, які підтверджували, що на територію Польщі упала не українська ракета С-300. Могли бути лише уламки від української ракети, які підбили російську ракету. А та, змінивши курс, упала в польському селі неподалік від кордону з Україною, і, влучивши у зерносушарку, вибухнула, унаслідок чого загинуло двоє поляків.

Місце падіння ракети в Польщі у 2022 році / Фото з телеграм-каналу

Щоб не загострювати ситуацію щодо застосування 4 статті НАТО та не конфліктувати з Польщею – країною-членом НАТО й Альянсом в цілому, Україна мовчки погодилася з надуманими висновками польської прокуратури. Польщі геополітично було невигідно визнавати, що поляків вбила російська ракета, яка летіла у їхньому повітряну просторі, щоб атакувати одну з західних областей України. Зазначу, що польська сторона не вимагала від України компенсації за завдання матеріальних збитків і загибель двох поляків.

Чому польська прокуратура категорично виступила проти участі українських представників у розслідуванні падіння ракети на територію Люблінського воєводства? Відповідь проста: польські правоохоронні органи знайшли уламки не від ракети української протиповітряної оборони С-300, а від російської ракети "Калібр" морського базування, запущеної з акваторії Чорного моря.

Де зараз ці уламки, я не знаю, але тоді вони були виявлені. Висновок – російська ракета "Калібр", підбита ракетою ППО України, змінила траєкторію свого польоту і впала в селі Пшеводув, неподалік від кордону з Україною, внаслідок цього загинуло двоє поляків.

Якби Польща в листопаді 2022 року офіційно визнала, що це російська ракета, то вона змушена б була порушити питання перед НАТО про застосування 4 статті Альянсу, як зробила це зараз. Проте Польща як країна-член НАТО, після консультації з адміністрацією колишнього президента США Джо Байденом не порушила питання про застосування 4 статті НАТО. У Білому домі побоялися загострення ескалації з боку Росії.

Ось чому президент Польщі Анджей Дуда був змушений заявити, що падіння ракети, через яку загинуло 2 людини, виглядає як прикрий випадок, а не умисна атака. Деякі військові експерти, вважають, що НАТО сьогодні – це паперовий тигр. Нагадаю, що у відкритому листі до президента Джо Байдена я писав, що НАТО – це зоопарк пінгвінів, наляканий блефом Путіна.

Розглянемо коментарі, заяви та оцінки, які були зроблені політиками, експертами, лідерами європейських країн щодо повітряної атаки Росії проти Польщі. Вони по-різному називають та кваліфікують її: інцидент, відкритий конфлікт, протистояння, безпрецедентний момент в історії НАТО, випробування, ескалаційний крок, загострення, загрозлива риторика, пряма загроза безпеці людей, випробуванням обороноздатності членів країн НАТО, розвідка боєм, перевірка систем ППО і ПРО Польщі та НАТО і їхньої реакції.

"Атака на союзника по НАТО – це акт війни", – такий, з огляду на міжнародне право, правильний висновок зробив конгресмен-республіканець, член Палати представників США зі збройних сил. Я наведу висновки з міжнародного права. Як правильно кваліфікувати та оцінювати повітряну атаку Росії на Польщу? Відповідь на запитання дає Резолюція Генеральної Асамблеї ООН №3314, яка була прийнята Генеральною Асамблеєю 14 грудня 1974 року для визначення агресії.

Згідно зі статтею 1 резолюції, агресією є застосування збройної сили держави проти суверенітету, територіальної незалежності або політичної незалежності іншої держави, або будь-яким іншим чином, несумісним з Інститутом Організації Об'єднаних Націй. У 3 статті резолюції записано, що будь-яке з наведених нижче дій, не залежно від оголошення війни, за умовами та відповідно до положень статті кваліфікується як акт агресії.

Що ж таке акт агресії? Перше – це вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави. Друге – бомбардування збройними силами однієї держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї проти іншої держави. У нас відбулася повітряна атака безпілотниками та однією ракетою Росії проти суверенної, незалежної Польщі. Відповідно до визначення резолюції Генеральної Асамблеї Ради Європи, це, однозначно, є актом агресії.

Мій висновок, який зроблений на основі аналізу норм міжнародного права і національного законодавства полягає в тому, що в ніч на 10 вересня 2025 року Росія за наказом воєнного злочинця Путіна вчинила акт агресії проти суверенітету, територіальної недоторканності й політичної незалежності Польщі. Відповідно до міжнародного права це породжує міжнародну відповідальність.

Зроблю ще один висновок на основі аналізу. На моє глибоке переконання, акт агресії проти Польщі Путін вчинив за мовчазної згоди президента США Дональда Трампа і голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна, переслідуючи цілі, які я готовий перерахувати.

Відповіді (щодо атаки Росії на Польщу – 24 Канал), які ми чули від Трампа, схожі на коментарі людини з психічними розладами. Згадайте, перший раз, коли його запитали, як він оцінює атаку російських дронів на територію Польщі. Він відмахнувся, не відповів на запитання, помахав рукою, сів в автомобіль і поїхав.

А більш ніж через 10 годин, коли вже прозвучали жорсткі оцінки, зокрема і республіканців із Сенату, Трампу треба було щось говорити. Він заявив, що це була якась помилка. Це говорить президент наймогутнішої країни світу? У якої найбільш потужна розвідка, і щоб президент Трамп не знав, що насправді відбулося? Трамп навіть не сказав у своїх виступах, що це Росія запустила ці безпілотники.

Які цілі мала атака на Польщу?

Отже, у Путіна, коли він запускав ці безпілотники, здійснюючи повітряну атаку проти Польщі, були наступні цілі:

перевірити систему протиповітряної оборони й протиракетної оборони Польщі й країн-членів НАТО;

перевірити, яка буде реакція політичного та військового керівництва країн-членів НАТО та генерального секретаря;

перевірити, яка буде реакція Трампа, Путіна не хвилювало, він її знав. Це було важливо лише для Сі Цзіньпіна, який планує захопити Тайвань;

змусити керівництво ЄС і керівників країн-членів НАТО знову поклонитися в ноги президенту США Трампу і потішити його самолюбство, як це було в Овальному кабінеті Білого дому 17 серпня;

публічно заявити, що лише великий Трамп може захистити Європу та припинити російсько-українську війну.

Можливо, лідери країн-членів зроблять колективне звернення про присвоєння Трампу Нобелівської премії миру. Нагадаю, що Комітет присвоєння Нобелівської премії миру за 2025 рік, оголосить лавреатів у жовтні 2025 року, а урочиста церемонія нагородження відбудеться 10 грудня 2025 року в річницю смерті Альфреда Нобеля.

Удар по Польщі перетворює хаб військової допомоги Україні на коридор страху для поляків – це сигнал, що Путін готовий перейти небезпечні "червоні лінії", а демократичний світ вкотре удає, що нічого страшного не відбулося.

Воєнний злочинець Путін своїми діями одночасно цинічно глузує, шантажує і психологічно тисне. Він відкрито демонструє, що може бити по території НАТО як і Ізраїль по Катару і залишиться безкарним, бо має ядерну зброю. Трамп його патологічно боїться і перебуває під повним контролем, як агент КДБ та ФСБ під псевдонімом Краснов.

Зауважу, що Польща – це не просто сусід і союзник України. Це ключовий логістичний канал постачання зброї, боєприпасів, техніки та пального для ЗСУ. Це тил, без якого український фронт не витримає. Путін це чудово розуміє, тому повітряна агресія проти Польщі – не випадковий інцидент або провокація – це тяжкий моральний і психологічний удар у найболючіше місце поляків і українців.

Якщо Польщу паралізувати страхом і сумнівами, якщо поляки почнуть ставити під питання доцільність своєї ролі як головного хабу і почнуть блокувати кордони для зброї й допомоги ЗСУ, як це було із зерном, тоді українська армія опиниться на межі виснаження. Саме цієї мети домагається Путін.

Путін знає – пряма війна з НАТО для нього зараз дуже ризикована і небезпечна, але йому не потрібне негайне вторгнення в Польщу або країни Балтії. Йому достатньо, щоб Польща, Литва, Латвія, Естонія жили в атмосфері постійного страху; щоб у Брюсселі, Вашингтоні, Варшаві нескінченно сперечалися про ризики ескалацій, і довго розмовляли про дрібниці та гальмували головне – постачання сучасної зброї для України, за допомогою якої російські загарбники будуть розгромлені на окупованих територіях. Це призведе до воєнної капітуляції й смерті Путіна.

Поки тривають нескінченні перемовини коаліції охочих, рішучих, спроможних; поки Захід розмірковує, як не розлютити Путіна і зберегти йому обличчя, – українські склади спорожніють, фронт ослабне, а Москва отримає те, що їй потрібно. Кожен день затримки постачання зброї для України – це тиждень виграшу для Росії.

Відомо, що на Сході України концентруються великі свіжі сили російських військ, а ті, що беруть участь в навчаннях в Білорусі, будуть перекинуті на фронт.

Повітряна атака на Польщу – це відкрите цинічне глузування з поляків. Путін не просто атакує безпілотниками, він насміхається і знущається з усього Заходу. Його послання просте: "Я можу бити по вас як Ізраїль по Катару, і ви нічого зі мною не зробите". НАТО боїться застосувати 5 статтю і буде говорити, що це не агресія, не війна. Плювок Путіна можна витерти. Мовляв, нічого страшного, ніхто не постраждав. Для Путіна це саме той сигнал НАТО, який він очікував.

Що це шантаж з боку Путіна бачать навіть сліпі – або ви припиняєте допомогу Україні, знімаєте санкції з Росії, або я роблю ваш тил законною військовою мішенню. ЄС разом з НАТО готові ковтати цю ганьбу, лише б не називати речі своїми іменами.

Кінцева мета Путіна – Європа, але перший і головний його пріоритет – це Україна. Без її зламу він не зможе рушити далі. Саме тому Польща стане головною мішенню, бо без польського коридору, яким йде військова допомога Україні, Збройні Сили залишаться як підводний плавець без кисню.

Путін постійно діє, створює хаос і невизначеність, змушує своїх ворогів витрачати час на дискусії, а не на дії. І от уже польська громадська думка може почати хитатися. Мовляв, чи варто нам ризикувати війною через допомогу Україні? Це буде його перша моральна і психологічна перемога.

Напад на Польщу – це найнебезпечніший тест для НАТО. Перший результат цього тесту виявився провальним. Альянс промовчав, удав, що інцидент незначний. Для Путіна це найцінніший результат, він зрозумів, що може йти далі й робити, що захоче. Путін переконався, що НАТО – це зоопарк наляканих пінгвінів, а Альянс – паперовий тигр.

Якщо від дронових і ракетних ударів Росії загинуть десятки, сотні мирних жителів (Польщі – 24 Канал) як в Україні. Путін скаже, що попереджав, щоб припинили постачання зброї в Україну через Польщу і буде діяти ще рішучіше, як, наприклад, прем'єр-міністр Ізраїль Беньямін Нетаньягу.

На критику прем'єр-міністра Катару Мохаммеда Аль Тані і Європи у зв'язку з авіаударом по представниках ХАМАС, прем'єр-міністр Ізраїлю відповів рішуче: "Я кажу Катару і всім країнам, які переховують терористів: або ви виганяєте їх, або притягуйте їх до відповідності. Якщо ви цього не зробите, ми зробимо".

Польща сьогодні не лише тил України, вона – блокпост між Європою та хаосом і панікою в ЄС. Повітряний удар по Польщі був стратегічним кроком Путіна спрямованим на злам України й параліч Заходу, узгоджений з Трампом і Сі Цзіньпіном. Одночасно це глузування, шантаж і психологічний тиск на НАТО і Європейський Союз.

Про подальші плани Путіна

За більшістю сценаріїв, Путін розпочне свою війну проти НАТО з Литви, Латвії та Естонії, а Балтійське море стане однією з найгарячіших точок протистояння. З одного боку, ми бачимо провокації в Польщі, те, що Путін не закінчує війну, а лише її починає. З іншого боку, в Кремлі говорять про так званий мир. На якому етапі війни ми перебуваємо? Наскільки ми близькі в часі до агресії проти країн НАТО?

Я дуже просив би забути про будь-які мирні переговори з Путіним. Забудьте, що він хоче зупинитися, почати переговори, укласти мир в обмін на окуповані території України, і після цього він нібито стане ангелом. Мета Путіна разом з подальшими планами щодо Східної Європи – це повна Україна, знищення української державності, патріотичної частини української нації, яка є загрозою для існування російської імперії.

Тож ніяких переговорів з Путіним просто не повинно бути. Він може висувати десятки пропозицій, заявляти що завгодно, але Путін, мріє про одне – кордони НАТО мають відновитися до стану, як було після завершення холодної війни. Це означає, що з НАТО повинні вийти країни Балтії, Польща, Румунія, Угорщина, Словаччина, Чехія. Це вимога Путіна, яку він неодноразово висував. Як можна говорити з вбивцею, терористом, руки якого по лікоть в крові?

Від початку війни з Україною, починаючи з 2014 року і до сьогодні, враховуючи воєнну агресію проти Грузії, в Сирії, внутрішню агресію проти чеченського народу, – за 25 років керівництва країною Путін і його режим вбили понад 2 мільйони людей. Зокрема, понад мільйон українців – військових, цивільного населення, серед них – понад 3 тисяч вбитих і поранених українських дітей.

Також Путін вбив понад 1 мільйон 200 тисяч росіян, яких послав на війну в Україну. Як з такою особою можна вести переговори? Путін зрозумів, що за підтримки Заходу, надання Україні зброї, фінансової, матеріальної та медичної допомоги, – він ніколи в житті не переможе Україну.

Біда ситуації, яка склалася у тому, що коли почалося повномасштабне вторгнення, світ давав нам три дні на капітуляцію, а через тиждень Росія мала стояти на кордоні з Польщею. Було заплановано, що прем'єр-міністр Угорщини захопить українське Закарпаття. Там перед початком повномасштабного вторгнення проводили військові навчання, якби Путін захопив Київ, Орбан ввів би свої війська на Закарпаття. Це було домовлено із Путіним.

Так само була домовленість про повномасштабне вторгнення Путіна та лідера КНР Сі Цзіньпіна. Нагадаю, 4 лютого 2022 року Путін приїхав до Пекіна на відкриття зимової Олімпіади. Там була відповідна спільна заява для прикриття димової завіси щодо повномасштабного вторгнення.

Зверніть увагу! У 2022 році, на тлі загрози повномасштабного вторгнення, увага світу була прикута до зустрічі Путіна і Сі, щоб оцінити позицію Китаю. Та в спільній заяві Росія та Китай заявили про "всеосяжне партнерство", а Пекін підтримав вимоги Москви про нерозширення НАТО.

З міжнародним терористом, серійним вбивцею вести переговори можна тільки в один спосіб – фізичним знищенням. Розуміючи це, 4 – 5 травня 2017 року я зробив публікації про злочини, які вчинив Путін, зокрема проти людяності та миру, і тому він підлягає фізичному знищенню за аналогію вбивства міжнародного терориста Осама бен Ладена.

Ці аналітичні матеріали я відправив в ООН, бо працював там у складі делегації Парламентської асамблеї Ради Європи. Відправив у Парламентську асамблею Ради Європи, ОБСЄ, Парламентську асамблею НАТО, ЄС, щоб ознайомилися з моїми матеріалами. Після цього двічі у 2018 – 2020 роках, доповнюючи злочини, вчинені Путіним, я направляв свої висновки, що необхідно знищити Путіна, щоб він не розв'язав великої європейської війни. Попереджав про це.

У квітні 2008 року, на сесії ПАРЄ я попередив Європу та колег з парламенту, що впродовж 4 – 6 місяців Путін розв'яже воєнну агресію проти Грузії, окупує Південну Осетію та Абхазію, які перетворить на квазідержави, розмістить там військові бази для планування захоплення Криму з території цих республік. Так і трапилося.

У кінці вересня – на початку жовтня 2008 року я виступав на великому міжнародному форумі у Парижі, де були представники ООН, Європарламенту, Парламентської асамблеї, НАТО, міжнародних організацій. Я попередив, що впродовж п'яти років Росія зробить воєнну агресію проти України, анексує Крим, як це зробила у Грузії у 2008 році.

З 2017 року постійно у своїх матеріалах я попереджав про неминучість повномасштабного вторгнення Росії з метою знищення української державності, окупації України та підготовки до вторгнення, захоплення колишніх республік Радянського Союзу, які стали зараз незалежними.

Що врятувало країни Балтії від окупації Росією?

Країни Балтії врятувало те, що у 2004 році їх у "пожежному" порядку прийняли до НАТО. Бувши другим обраним президентом, у березні 2004 року, Путін з Генеральним штабом розробили план миттєвого захоплення країн Балтії, щойно він прийме присягу 7 травня 2004 року і вступить на посаду президента. Це стало відомо розвідкам США та Великої Британії.

До прийняття Путіним присяги 7 травня 2004 року країни Балтії, Литва, Латвія та Естонія, були включені до НАТО. Це врятувало їх від окупації. Це ж маленькі країни, населення по 1,5 – 2 мільйони, приблизно 30% – це російськомовне населення. Там величезна п'ята проросійська колона, яка готова була з хлібом та сіллю зустрічати окупаційні війська Росії.

Декілька десантних бригад, танкових проривів і за декілька годин вони були б окуповані (країни Балтії – 24 Канал). НАТО потім збиралося б і думало, як застосувати 5 статтю, щоб захистити країни Балтії, а вони вже були б окуповані.

Ви згадували про навчання, які були біля кордону з Україною у січні 2022 року, де було сконцентровано приблизно 200 тисяч російських військ. Вони ж одночасно проводилися і в Білорусі у цей період. То був задум спробувати захопити країни Балтії. Навіть такі ідеї були в головах Путіна і військових генералів Росії. Їх трохи стримав страх НАТО.

Але розвідка знала й коли проводилися білорусько-російські навчання, зокрема біля північних кордонів України, країни Балтії були змушені посилюватися, підтягувати війська і звернутися до США, щоб розмістити на території цих країн, особливо у Литві, хоча б декілька тисяч американських військових.

Сьогодні можна зробити висновок: Україна вистояла і стоїть. Росія ніколи не завоює Україну, якщо ми матимемо відповідну військову допомогу з боку наших союзників. Але Україні потрібно самостійно максимально розвивати наш ВПК і виготовляти всі види сучасного озброєння, а ми це можемо. Не лише для захисту фронту, а й для завдання стратегічних ударів по військових об'єктах глибоко в тилу Росії. Дуже сподіваюся, що Європа врешті-решт прокинеться.

Продовження інтерв'ю з генерал-лейтенантом СБУ у відставці Григорієм Омельченком – дивіться у відео.