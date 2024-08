Почему Израиль не взял на себя ликвидацию главы ХАМАС: Шарп разобрал версии

Ликвидация лидера ХАМАС Исмаила Хании стала шоком для Ирана. Сейчас есть несколько версий, что там на самом деле произошло.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, заметив, что Израиль официально не подтверждал, что причастен к ликвидации Хании. Но это типичная история для тайных спецопераций.

Также на Ближнем Востоке важно понятие чести. И на такие "пощечины" нужно отвечать. А если никто не взял ответственность, то можно и все замять.

За 11 лет Израиль сделал много операций в Сирии. Но, чтобы не прижимать сирийский режим к стенке, там не брали на себя ответственность за большую долю операций. В Сирии тоже ничего об этом не заявляли. Хотя со временем начали обвинять Израиль,

– заметил Шарп.

Как могли уничтожить Ханию

Как отметил Шарп, есть разные версии, что там вообще произошло. Известно, что Хания находился в резиденции, которую строго охраняют. Там проживают важные гости и союзники Ирана.

Сначала звучали версии, что по месту пребывания Хании прилетела ракета. Возможно, она даже была не из Ирана. Или самолет 5 поколения незаметно залетел на территорию Ирана и нанес удар.

Также была версия о противотанковой управляемой ракете. Израиль имеет достаточный широкий спектр таких ракет с возможностью точно поразить цель на значительных расстояниях.

Вдруг пошли публикации в изданиях The New York Times, The Telegraph. Важно, что NYT – это такой канал "слива", куда источники санкционировано, а иногда и нет сливают достаточно достоверную информацию. Журналисты общались с определенными источниками, которые сообщили, что Хания подорвался из-за взрывного устройства, которое было внутри его номера,

– сказал Шарп.

Это означает, что кто-то или завербовал охрану, или это место очень плохо охраняли. В первом случае это будет чрезвычайно сильной "пощечиной" для Ирана. Ведь здесь речь идет о предательстве. Именно поэтому Иран сейчас придерживается версии об управляемой противотанковой ракете. Хотя это тоже провал, что кто-то может ходить по Тегерану с таким оружием, а потом успешно убежать.

Склоняюсь к версии NYT о взрывном устройстве. Хотя и эта операция была бы чрезвычайно сложной,

– заметил Шарп.