В ночь на 31 июля 2024 года в Тегеране был ликвидирован лидер политического крыла палестинской террористической группировки ХАМАС Исмаил Хания.

За несколько часов до этого он веселился на инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, а впоследствии, в дом, где он остановился на ночь, пожаловала неизвестная ракета, которая и завершила его земной путь. 24 Канал рассказывает основные моменты биографии политика, которого в мире многие считают террористом.

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Исмаил Хания: биография лидера политического крыла ХАМАС

Исмаил Хания родился 29 января 1962 года (по другим данным – в 1963-м) в Секторе Газа, который на то время был оккупирован египетскими войсками, но уже совсем скоро Израиль восстановит над ним свой контроль.

Хания появился на свет в лагере палестинских беженцев, и буквально с первых дней узнал обо всех бедах жизни палестинцев – нации без собственного государства и без прав на своей собственной земле.

Его родители родом из города Эль-Маджаль (ныне разрушенного и восстановленного как Ашкелон с почти 100-процентным израильским населением). Они вынуждены были покинуть родной город в результате трагических событий "Накбы", которые Израиль категорически отказывается признавать геноцидом и принудительной депортацией палестинцев.

Справочно! После создания государства Израиль на территории Палестины местные жители, которые исповедовали ислам, не слишком этому обрадовались, а потому вместе с союзниками из Египта, Сирии и Иордании попытались уничтожить новообразованную страну, но потерпели фиаско.



Следствием поражения 1948 года стала "Накба" – трагические события миграции, а иногда и депортации палестинцев с их родных земель.

Такими были реалии тогдашней жизни в Палестине, такими они остаются и сейчас.



Исмаил Хания (на фото справа) / Фото Johnnie Shand Kydd / The Independent

Формирование мировоззрения Хании под влиянием Арафата

Молодые годы жизни Хании были типичными для палестинской молодежи – он получил образование в Газе, в 1987 году получил диплом местного университета как литературовед.

Параллельно с учебой в вузе Хания проходил обучение на улице. А улица ненавидела оккупантов и мечтала о независимости Палестины. Тогда олицетворением этой борьбы считалась ООП и ее харизматичный лидер Ясир Арафат, а другие течения были на периферии.



Демонстрации в Рамалле и на Западном берегу реки Иордан, посвященные памяти Ясира Арафата / Фото AFP

Арафат в конце своей жизни понял, что единственным путем решения палестино-израильского конфликта являются мирные переговоры. Только они могли разорвать спираль насилия и остановить террор.

Арафат стал одним из инициаторов переговоров в Осло, которые привели к созданию Палестинской автономии, однако этот проект был похоронен из-за противодействия радикалов с обеих сторон. Со стороны арабов их представлял шейх Ахмед Ясин, основатель ХАМАСа.

Хания стал последователем шейха еще в студенческие годы. В 1987 году он был активным участником антиизраильского восстания, известного как "Интифада камней" или "Первая интифада". За участие в этих протестах он был трижды арестован израильскими спецслужбами и провел шесть месяцев в тюрьме.



Исмаил Хания во время выступления среди сторонников / Фото EPA

Хания – лидер ХАМАСа

В 1989 году в разгар Интифады Ганию в очередной раз арестовали и выслали из Газы, и он оказался в южном Ливане (оплоте Хезболлы). В начале 90-х на фоне незначительной оттепели имени Арафата он возвращается в Газу как декан Исламского университета.

Тогда же Хания входит в политическое крыло партии палестинских радикалов, известных как ХАМАС. В 1997-м его уже называют секретарем ХАМАСа и правой рукой шейха Ясина.

ХАМАС, в отличие от ООП, видел перспективу в силовых акциях и по примеру собратьев Хезболлы прибегнул к террористическим действиям. Их осуществляло боевое крыло организации, в то время как политический блок во главе с Ясином и Ханией делал громкие заявления и благословлял новых "мучеников за веру" на новые теракты.

В 2003 году Израиль попытался "прикрыть лавочку" и совершил покушение на лидеров ХАМАС. Авиаудар лишь ранил Ясина и Ханию. В следующем году Ясина все же ликвидируют, а Хания станет полноценным руководителем самой влиятельной партии палестинских радикалов.

Как лидер ХАМАС Хания показал себя довольно сдержанным (конечно, по сравнению с другими террористами), он пошел на переговоры с ФАТХ (часть ООП, что контролирует другой палестинский анклав – Западный берег реки Иордан) и усыпил их внимание.



В ФАТХ поверили в добрые намерения Хании и согласились на проведение конкурентных выборов в автономии.

Премьер-министр "правительства национального единства"

В январе 2006 года в Палестинской автономии прошли выборы, где неожиданно победил ХАМАС, взяв 74 из 132 мест в парламенте. Хания возглавлял предвыборный список радикалов, которые кокетливо прятались за лозунгом "Перемены и реформы". Глава Автономии Махмуд Аббас назначил Ханию премьером так называемого "правительства национального единства".



Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас (слева), президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре) и лидер ХАМАС Исмаил Хания во время встречи в Анкаре, 26 июля 2023 года / Фото Anadolu

Но единства не получилось – ХАМАС использовал результаты выборов как повод для силовой зачистки оппозиции и моноправительство, которое возглавил Хания, действовало сугубо в собственных интересах.

Это стало прологом для гражданской войны в Автономии летом 2007-го и привело к фактическому ее разделению на два независимых анклава.

С тех пор Сектор Газы превратился в фактическую пиратскую республику, где верх взяли террористы. Хания оставался официальным руководителем 7 лет и ушел в отставку только в 2014-м, сохранив всю полноту власти.

Состояние и переезд в Катар

Гании понравилось руководить и он все меньше думал о судьбе палестинцев, а все больше о собственных карманах. Гания активно скупал недвижимость в Газе, записывал ее на своих 13 сыновей, при этом сам превратился в магната в элитных костюмах и всегда с тщательно ухоженной бородой.

В конце концов Хания решил, что ему не слишком комфортно в родной Газе и в 2019 году перебрался в Катар по приглашению местных шейхов.

В Дохе Исмаил Хания стал главным по "финансовым потокам" – он "сел" на кран денежной помощи Палестине, поступавшей от арабских стран и многочисленных мировых благотворительных организаций, и превратился в мультимиллионера.



По оценкам экспертов, состояние Хании составляло 4 миллиарда долларов.

Он не скрывал своей роскошной жизни и в какой-то момент превратился в копию самого себя. Хании удалось сделать так, чтобы его ненавидели как израильтяне, так и палестинцы. Последние, в отличие от него, не могли похвастаться такой успешной и зажиточной жизнью, они и дальше вынуждены были голодать и работать за копейки.

Хания оставался номинальным лидером ХАМАС, однако главными в организации стали совсем другие персонажи, в частности Яхья Синвар. Именно они организовали резню 7 октября 2023 года в израильских поселениях, о которой Хания, похоже, узнал постфактум, но безусловно благословил.

При этом Хания колесил по миру и представлял ХАМАС в Москве, Стамбуле и Тегеране. Именно в Тегеране его нашла неизвестная ракета.



Хания часто наведывался в Москву и тепло обнимался с лидерами страны-террориста / Фото росСМИ

31 июля 2024 года Исмаил Хания присоединился к почти 60 своим родственникам, уничтоженным Израилем. В разные годы в результате операций ЦАХАЛа погибли его три сына и внуки, родная сестра и ее семья, а также десятки других членов клана.

Смерть Хании

Всего у Исмаила Хании было 13 детей. Он был женат на собственной двоюродной сестре Амаль. Пара обручилась в юном возрасте, когда им едва было 16 лет.

В 2018 году Хания официально получил от Госдепа США ярлык террориста. А в мае 2024 прокурор МУС в Гааге Карим Хан призвал выдать ордер на арест Исмаила Хании, как виновника и зачинщика резни 7 октября 2023 года.

По злой иронии судьбы о потенциальном ордере Хании было объявлено одновременно с такими же санкциями для израильского премьера Нетаньяху и министра обороны Галанта. В отличие от последних, Хания своего ордера так и не дождался.