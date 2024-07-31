В ніч проти 31 липня 2024 року в Тегерані було ліквідовано лідера політичного крила палестинського терористичного угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганію.

За кілька годин до цього він веселився на інавгурації нового президента Ірану Масуда Пезешкіана, а згодом, до будинку, де він зупинився на ніч, завітала невідома ракета, яка й завершила його земний шлях. 24 Канал розповідає основні моменти біографії політика, якого у світі багато хто вважає терористом.

До теми Перед ліквідацією глава ХАМАС Ганія перебував на інавгурації президента Ірану

Ісмаїл Ганія народився 29 січня 1962 року (за іншими даними – у 1963-му) у Секторі Гази, який на той час був окупований єгипетськими військами, але вже зовсім скоро Ізраїль відновить над ним свій контроль.

Ганія з'явився на світ у таборі палестинських біженців, і буквально з перших днів дізнався про всі лиха життя палестинців – нації без власної держави та без прав на своїй власній землі.

Його батьки родом з міста Ель-Маджаль (нині зруйнованого й відновленого як Ашкелон з майже 100-відсотковим ізраїльським населенням). Вони змушені були залишити рідне місто внаслідок трагічних подій "Накби", які Ізраїль категорично відмовляється визнавати геноцидом і примусовою депортацією палестинців.

Такими були реалії тогочасного життя в Палестині, такими вони залишаються й зараз.

Ісмаїл Ганія
Ісмаїл Ганія (на фото справа) / Фото Johnnie Shand Kydd / The Independent

Молоді роки життя Ганії були типовими для палестинської молоді – він здобув освіту в Газі, у 1987-му році отримав диплом місцевого університету як літературознавець.

Паралельно з навчанням у виші Ганія проходив навчання на вулиці. А вулиця ненавиділа окупантів і мріяла про незалежність Палестини. Тоді уособленням цієї боротьби вважалась ОВП та її харизматичний лідер Ясір Арафат, натомість інші течії були на маргінесі.


Демонстрації у Рамаллі та на Західному березі річки Йордан, присвячені пам'яті Ясіра Арафата / Фото AFP

Арафат наприкінці свого життя зрозумів, що єдиним шляхом розв'язання палестино-ізраїльського конфлікту є мирні переговори. Тільки вони могли розірвати спіраль насильства та зупинити терор.

Арафат став одним з ініціатором переговорів в Осло, які привели до створення Палестинської автономії, проте цей проєкт був похований через протидію радикалів з обох сторін. З боку арабів їх представляв шейх Ахмед Ясін, засновник ХАМАСу.

Ганія став послідовником шейха ще в студентські роки. У 1987 році він був активним учасником антиізраїльського повстання, відомого як "Інтифада каменів" або "Перша інтифада". За участь в цих протестах він був тричі заарештований ізраїльськими спецслужбами та провів шість місяців у в'язниці.

Ісмаїл Ганія
Ісмаїл Ганія під час виступу серед прихильників / Фото EPA

У 1989 році у розпал Інтифади Ганію вкотре заарештували й вислали з Гази, і він опинився в південному Лівані (оплоті Хезболли). На початку 90-их на тлі незначної відлиги імені Арафата він повертається до Гази як декан Ісламського університету.

Тоді ж Ганія входить до політичного крила партії палестинських радикалів, відомих як ХАМАС. У 1997-му його вже називають секретарем ХАМАСу і правою рукою шейха Ясіна.

  • ХАМАС, на відміну від ОВП, бачив перспективу у силових акціях і за прикладом побратимів Хезболли вдався до терористичних дій. Їх здійснювало бойове крило організації, натомість політичний блок на чолі з Ясіном і Ганією робив гучні заяви та благословляв нових "мучеників за віру" на нові теракти.
  • У 2003 році Ізраїль спробував "прикрити лавочку" та здійснив замах на лідерів ХАМАС. Авіаудар лише поранив Ясіна та Ганію. Наступного року Ясіна все ж ліквідують, а Ганія стане повноцінним керівником найвпливовішої партії палестинських радикалів.

У січні 2006 року в Палестинській автономії пройшли вибори, на яких несподівано переміг ХАМАС, взявши 74 зі 132 місць у парламенті. Ганія очолював передвиборчий список радикалів, які кокетливо ховалися за гаслом "Зміни та реформи". Глава Автономії Махмуд Аббас призначив Ганію прем'єром так званого "уряду національної єдності".

Аббас Ердоган і Ганія
Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас (ліворуч), президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (в центрі) і лідер ХАМАС Ісмаїл Ганія під час зустрічі в Анкарі, 26 липня 2023 року / Фото Anadolu

Але єдності не вийшло – ХАМАС використав результати виборів як привід для силової зачистки опозиції й моноуряд, який очолив Ганія, діяв суто у власних інтересах.

Це стало прологом для громадянської війни в Автономії влітку 2007-го й призвело до фактичного її розділення на два незалежні анклави.

З того часу Сектор Гази перетворився на фактичну піратську республіку, де гору взяли терористи. Ганія залишався офіційним керівником 7 років і пішов у відставку лише у 2014-му, зберігши усю повноту влади.

Ганії сподобалось керувати й він все менше думав про долю палестинців, а все більше про власні кишені. Ганія активно скуповував нерухомість у Газі, записував її на своїх 13 синів, при цьому сам перетворився на магната в елітних костюмах і завжди з ретельно доглянутою бородою.

Врешті Ганія вирішив, що йому не надто комфортно в рідній Газі й у 2019 році перебрався до Катару на запрошення місцевих шейхів.

Він не приховував свого розкішного життя та в якийсь момент перетворився на копію самого себе. Ганії вдалося зробити так, щоб його ненавиділи як ізраїльтяни, так і палестинці. Останні, на відміну від нього, не могли похвалитися таким успішним і заможним життям, вони й надалі змушені були голодувати й працювати за копійки.

Ганія залишався номінальним лідером ХАМАС, проте головними в організації стали зовсім інші персонажі, зокрема Яхья Сінвар. Саме вони організували різанину 7 жовтня 2023 року в ізраїльських поселеннях, про яку Ганія, схоже, дізнався постфактум, але безумовно благословив.

При цьому Ганія колесив по світу й представляв ХАМАС у Москві, Стамбулі та Тегерані. Саме в Тегерані його знайшла невідома ракета.

Лавров та Ісмаїл Ганія
Ганія часто навідувався до Москви та тепло обіймався з лідерами країни-терористки / Фото росЗМІ

Всього в Ісмаїла Ганії було 13 дітей. Він був одружений на власній двоюрідній сестрі Амаль. Пара побралася у юному віці, коли їм заледве було 16 років.

У 2018 році Ганія офіційно отримав від Держдепу США ярлик терориста. А в травні 2024 прокурор МКС у Гаазі Карім Хан закликав видати ордер на арешт Ісмаїла Ганії, як винуватця та призвідника різанини 7 жовтня 2023 року.

За злою іронією долі про потенційний ордер Ганії було оголошено одночасно з такими ж санкціями для ізраїльського прем'єра Нетаньягу та міністра оборони Ґаланта. На відміну від останніх, Ганія свого ордера так і не дочекався.