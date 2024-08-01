Этот пансионат является частью большого комплекса, который известен как Нешат, в элитном районе на севере Тегерана. Журналисты пообщались с пятью чиновниками, которые рассказали о том, как ликвидировали Ганию.

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Как ликвидировали лидера ХАМАС

Бомба была спрятана примерно два месяца назад в пансионате... По словам пяти чиновников, бомба была взорвана дистанционно, когда было подтверждено, что он (лидер ХАМАС – 24 Канал) находился в своей комнате в пансионате. В результате взрыва также погиб охранник,

– заявили журналисты.

Они также отметили, что Исмаил Гания был в Тегеране на инаугурации президента.

Ближневосточные чиновники рассказали журналистам, что глава ХАМАС останавливался в пансионате несколько раз во время предыдущих визитов в Тегеран.

Издание отмечает, что ответственные за убийство Гании могли воспользоваться "пробелом" в системе безопасности комплекса, который строго охраняется. Именно это позволило заложить бомбу и скрывать ее в течение многих недель, прежде чем применить.

Это стало катастрофическим провалом разведки и безопасности для Ирана и огромным смущением для Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который использует пансионат для отступлений, тайных встреч и размещения выдающихся гостей, таких как Гания,

– написали журналисты.

Они объяснили, что двое иранских чиновников заявили, что:

не знают, как и когда взрывчатка была заложена в комнате;

по соседству от Гании находился лидер Палестинского исламского джихада Зияд аль-Накхала, однако его комната не сильно пострадала – это свидетельствует о точном планировании во время нападения на лидера ХАМАС.

Что этому предшествовало

Журналисты заметили, что метод убийства Гании в Иране стал предметом слухов и споров. Ведь агентство новостей Tasnim сообщило, что свидетели говорили о предмете, похожий на ракету, который попал в окно комнаты Гании и взорвался.

Но двое иранских чиновников, которые были проинформированы о нападении, подтвердили, что взрыв произошел непосредственно в комнате Гании, и заявили, что первоначальное расследование показало, что взрывчатка была заложена туда заранее,

– написало издание.

Чиновники также описали точность и изящество атаки, которая похожа по тактике на дистанционно управляемое оружие-робота с искусственным интеллектом, которую Израиль использовал для убийства ведущего иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в 2020 году.

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Издание отметило, что операции по ликвидации за пределами Израиля в основном проводит служба внешней разведки Израиля – Моссад. Хотя Израиль официально не признал причастность к убийству лидера ХАМАС.