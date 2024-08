Чому Ізраїль не взяв на себе ліквідацію голови ХАМАС: Шарп розібрав версії

Ліквідація лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії стала шоком для Ірану. Зараз є кілька версій, що там насправді відбулося.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що Ізраїль офіційно не підтверджував, що причетний до ліквідації Ганії. Але це типова історія для таємних спецоперацій.

Дивіться також Лідер ХАМАС, мільйонер і друг Кремля: хто такий Ісмаїл Ганія і як його вбивство вплине на регіон

Також на Близькому Сході є важливим поняття честі. І на такі "ляпаси" потрібно відповідати. А якщо ніхто не взяв відповідальність, то можна й усе зам'яти.

За 11 років Ізраїль зробив багато операцій в Сирії. Але, щоб не притискати сирійський режим до стінки, там не брали на себе відповідальність за велику частку операцій. В Сирії теж нічого про це не заявляли. Хоча з часом почали звинувачувати Ізраїль,

– зауважив Шарп.

Як могли знищити Ганію

Як наголосив Шарп, є різні версії, що там взагалі відбулося. Відомо, що Ганія перебував в резиденції, яку строго охороняють. Там проживають важливі гості та союзники Ірану.

Спершу лунали версії, що по місцю перебування Ганії прилетіла ракета. Можливо, вона навіть була не з Ірану. Або літак 5 покоління непомітно залетів на територію Ірану та завдав удару.

Також була версія щодо протитанкової керованої ракети. Ізраїль має достатню широкий спектр таких ракет з можливістю точно уразити ціль на значних відстанях.

Раптом пішли публікації у виданнях The New York Times, The Telegraph. Важливо, що NYT – це такий канал "зливу", куди джерела санкціоновано, а іноді й ні зливають досить достовірну інформацію. Журналісти спілкувалися з певними джерелами, які повідомили, що Ганія підірвався через вибуховий пристрій, який був всередині його номера,

– сказав Шарп.

Це означає, що хтось або завербував охорону, або це місце дуже погано охороняли. У першому випадку це буде надзвичайно сильним "ляпасом" для Ірану. Адже тут йдеться про зраду. Саме тому Іран зараз притримується версії про керовану протитанкову ракету. Хоч це теж провал, що хтось може ходити по Тегерану з такою зброєю, а потім успішно втекти.

Схиляюся до версії NYT про вибуховий пристрій. Хоч і ця операція була б надзвичайно складною,

– зауважив Шарп.