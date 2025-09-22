  • Эксперт Линн Бафка отмечала, что психологическое состояние ребенка также очень важно. Чтобы подросток не чувствовал истощения и стресса, родителями стоит поддерживать и слушать своего ребенка, частности в случаях, когда он не хочет идти в школу. Также вместе с ребенком стоит наладить распорядок дня, а после обучения обязательно дать школьнику время на перерыв.