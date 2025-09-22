В Китае мальчик по имени Лянлян более 14 часов выполнял домашнее задание. Из-за этого его руки немели, а сам он стал очень возбужденным. Это не единственный случай, когда дети страдают из-за усиленного и длительного обучения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Oddity Central.

К теме Как школьнику справиться с нагрузкой и правильно организовать рабочее место

Что известно о мальчике из Китая, который делал домашнее задание более десятка часов?

В Китае 11-летнего мальчика из провинции Чанша госпитализировали в больницу из-за того, что он часами непрерывно выполнял домашнее задание. С утра до вечера он писал ответы на задания, а родители присматривали, чтобы ребенок выполнил работу, которую не успел завершить летом.

Однако уже к 11 вечера мальчик стал возбужденным, он сидел с учащенным дыханием, чувствовал головокружение и головную боль. Из-за онемения конечностей его пальцы превратились в "куриные лапки".

Увидев состояние сына родители повезли его отвезли его в местную больницу. Медики вызанчили, что у мальчика начались респираторные проблемы из-за гипервентиляции.

Мальчику оказали помощь. Расстройство у него произошло из-за слишком быстрого и глубокого дыхания, связано с эмоциональным стрессом. К тому же мальчик был физически истощен, ведь более 14 часов держал в руках ручку и учился.

Заметим! Центральная больница Чанши в августе госпитализировала в педиатрическое отделение неотложной помощи более 30 подростков, которые имели подобные симптомы из-за усиленного обучения.

Какова тенденция с переутомлением из-за обучения в Китае?

В 2021 году в Китае была начата политика, с целью уменьшить нагрузку на учащихся начальной и средней школы. Детям начали задавать меньше домашних заданий, регулировали их внешкольное обучение.

Однако даже с такой политикой иногда родители или дети сами создают чрезмерную нагрузку, в частности для того, чтобы “догнать программу”.