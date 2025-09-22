Експертка Лінн Бафка наголошувала, що психологічний стан дитини також є дуже важливим. Аби підліток не відчувала виснаження та стресу, батьками варто підтримувати та слухати свою дитину, зокрема у випадках, коли вона не хоче йти до школи. Також разом з дитиною варто налагодити розпорядок дня, а після навчання обов'язково дати школяреві час на перерву.
Пальці були схожі на "курячі лапки": у Китаї хлопчик виконував домашнє завдання 14 годин поспіль
- 11-річного хлопчика з провінції Чанша госпіталізували через виконання домашнього завдання понад 14 годин поспіль, що викликало у нього проблеми з диханням та оніміння пальців.
- Центральна лікарня Чанші у серпні госпіталізувала понад 30 підлітків з подібними симптомами через посилене навчання.
У Китаї хлопчик на ім'я Лянлян понад 14 годин виконував домашнє завдання. Через це його руки німіли, а сам він став дуже збудженим. Це не єдиний випадок, коли діти страждають через посилене й довоготривале навчання.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Oddity Central.
Що відомо про хлопчика з Китаю, який робив домашнє завдання понад десяток годин?
У Китаї 11-річного хлопчика з провінції Чанша госпіталізували до лікарні через те, що він годинами безперервно виконував домашнє завдання. Зранку до вечора він писав відповіді на завдання, а батьки наглядали, щоб дитина виконала роботу, яку не встигла завершити влітку.
Однак вже до 11 вечора хлопчик став збудженим, він сидів з прискореним диханням, відчував запаморочення та головний біль. Через оніміння кінцівок його пальці перетворилися на "курячі лапки".
Побачивши стан сина батьки повезли його до місцевої лікарні. Медики визначили, що в хлопчика почалися респіраторні проблеми через гіпервентиляцію.
Хлопчику надали допомогу. Розлад у нього стався через занадто швидке і глибоке дихання, пов'язане з емоційним стресом. До того ж хлопчик був фізично виснажений, адже понад 14 годин тримав у руках ручку та навчався.
Зауважимо! Центральна лікарня Чанші у серпні госпіталізувало до педіатричного відділення невідкладної допомоги понад 30 підлітків, які мали подібні симптоми через посилене навчання.
Яка тенденція з перевтомою через навчання у Китаї?
У 2021 році в Китаї була започаткована політика, що має на меті зменшити навантаження на учнів початкової та середньої школи. Дітям почали задавати менше домашніх завдань, регулювали їхнє позашкільне навчання.
Однак навіть з такою політикою іноді батьки чи діти самі створюють надмірне навантаження, зокрема для того, щоб “наздогнати програму”.