У Китаї хлопчик на ім'я Лянлян понад 14 годин виконував домашнє завдання. Через це його руки німіли, а сам він став дуже збудженим. Це не єдиний випадок, коли діти страждають через посилене й довоготривале навчання.

Що відомо про хлопчика з Китаю, який робив домашнє завдання понад десяток годин?

У Китаї 11-річного хлопчика з провінції Чанша госпіталізували до лікарні через те, що він годинами безперервно виконував домашнє завдання. Зранку до вечора він писав відповіді на завдання, а батьки наглядали, щоб дитина виконала роботу, яку не встигла завершити влітку.

Однак вже до 11 вечора хлопчик став збудженим, він сидів з прискореним диханням, відчував запаморочення та головний біль. Через оніміння кінцівок його пальці перетворилися на "курячі лапки".

Побачивши стан сина батьки повезли його до місцевої лікарні. Медики визначили, що в хлопчика почалися респіраторні проблеми через гіпервентиляцію.

Хлопчику надали допомогу. Розлад у нього стався через занадто швидке і глибоке дихання, пов'язане з емоційним стресом. До того ж хлопчик був фізично виснажений, адже понад 14 годин тримав у руках ручку та навчався.

Зауважимо! Центральна лікарня Чанші у серпні госпіталізувало до педіатричного відділення невідкладної допомоги понад 30 підлітків, які мали подібні симптоми через посилене навчання.

Яка тенденція з перевтомою через навчання у Китаї?

У 2021 році в Китаї була започаткована політика, що має на меті зменшити навантаження на учнів початкової та середньої школи. Дітям почали задавати менше домашніх завдань, регулювали їхнє позашкільне навчання.

Однак навіть з такою політикою іноді батьки чи діти самі створюють надмірне навантаження, зокрема для того, щоб “наздогнати програму”.