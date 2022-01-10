Штаты пригрозили Ирану последствиями в случае нападения на американцев

Соединенные Штаты пригрозили Ирану последствиями, если страна попытается напасть на граждан США. В частности, речь идет и о тех, против кого Иран ввел санкции.

Соответствующее заявление обнародовали в США 9 января, через день после введения санкций Ираном. Об этом говорится на сайте Белого дома.

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Штаты пригрозили Ирану в случае атаки на американцев

В Белом доме заявили, что 8 января Иран заявил о введении санкций в отношении 52 американцев.

Если Тегеран совершит атаку на любого из американских граждан, в том числе любого из 52 человек, названных в субботу (говорится о 8 января – 24 канал), то он столкнется с "серьезными последствиями",

– заявили в Белом доме .

В частности, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что у США есть политические разногласия, в том числе и относительно политики в отношении Ирана. Однако добавил: "Да мы единственные в нашей решимости противостоять угрозам и провокациям. Мы единственны в защите наших людей".

Будьте уверены: Соединенные Штаты будут защищать и защищать своих граждан. Это включает тех, кто служит США сейчас, и тех, кто служил раньше

– заявили в Белом доме.

Советник объяснил, что страна будет работать с союзниками и партнерами для сдерживания и реагирования на атаки со стороны Ирана.

Что этому предшествовало

Два года назад, 3 января 2020 года, Штаты нанесли ракетный удар возле международного аэропорта в Багдаде. В результате атаки погиб иранский генерал Кассем Сулеймани.

В Белом доме заявили, что именно генерал являлся основной целью. Приказ об его уничтожении отдал президент США Дональд Трамп.

В этот же день Трамп заявил, что убитый иранский генерал Касем Сулеймани – " террорист номер один в мире". Вместо этого Иран пообещал отомстить.

Кстати, Иран ввел санкции против американцев именно из-за убийства Сулеймани. Ведь генерала очень уважали в стране – о нем снимали фильмы и сочиняли песни. Именно он считается главным архитектором войны в Сирии. Вроде бы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.

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