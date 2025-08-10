Иначе сумма вырастет вдвое: в какой срок оплаты штраф от ТЦК
- Штраф за нарушение правил воинского учета нужно оплатить в течение 10 дней, иначе его сумма возрастет вдвое.
- Нарушителям грозит блокировка банковских счетов, а также возможный розыск и принудительная доставка в военкомат.
- Размер штрафа составляет от 17 до 25,5 тысяч гривен, а для должностных и юридических лиц может быть больше.
В Украине существует ответственность за нарушение правил воинского учета. Чтобы его оплатить, гражданин имеет 10 дней.
Если в эти сроки этого не сделать, сумма штрафа возрастет вдвое. Об этом сообщает 24 Канал.
Какие правила оплаты штрафа от ТЦК?
Штраф от ТЦК нужно оплатить в течение 10 дней или подать жалобу. Если не уложиться в этот срок, сумма штрафа возрастет вдвое.
Кроме этого нарушителям также грозит блокировка банковских счетов.
После получения постановления у вас есть десять дней, чтобы обжаловать его в судебном порядке. Если вы не подадите жалобу и не перечислите средства, ТЦК передаст дело государственному исполнителю. В результате сумма штрафа возрастет вдвое, а банковские счета будут заморожены,
– рассказал юрист Владислав Дерий.
Размер штрафа составляет от 17 до 25,5 тысяч гривен. Для должностных и юридических лиц сумма может быть больше. Нарушителей имеют право объявить в розыск и принудительно доставить в военкомат.