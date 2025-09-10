В Минобороны ранее сообщали, что в Резерв+ уже можно оплатить почти десяток видов штрафов за нарушение правил воинского учета. Там также рассказали, перестанут ли приходить повестки после уплаты.

Перестанут ли приходить повестки после оплаты штрафа?

Уплата штрафа позволяет закрыть одно нарушение, за которое он был начислен.

Несмотря на это, обязанность выполнять требования воинского учета остается за военнообязанными. Поэтому повестки могут приходить и в дальнейшем.

Если человеку вручили повестку должным образом – то есть по почте или лично – он может считаться должным образом предупрежденным руководителем ТЦК и СП о последствиях неявки, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также статьями 336, 337 Уголовного кодекса Украины,

Там отмечают, если гражданин будет систематически игнорировать повестки, то это станет основанием для привлечения его к уголовной ответственности и других правовых ограничений.

Какие виды штрафов можно оплатить онлайн?