Перестанут ли приходить повестки после уплаты штрафа в Резерв+: ответ Минобороны
- Уплата штрафа закрывает одно нарушение, но повестки могут приходить и в дальнейшем, поскольку обязанность выполнять требования воинского учета остается.
- Систематическое игнорирование повесток может стать основанием для привлечения к уголовной ответственности и других правовых ограничений.
В Минобороны ранее сообщали, что в Резерв+ уже можно оплатить почти десяток видов штрафов за нарушение правил воинского учета. Там также рассказали, перестанут ли приходить повестки после уплаты.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.
Перестанут ли приходить повестки после оплаты штрафа?
Уплата штрафа позволяет закрыть одно нарушение, за которое он был начислен.
Несмотря на это, обязанность выполнять требования воинского учета остается за военнообязанными. Поэтому повестки могут приходить и в дальнейшем.
Если человеку вручили повестку должным образом – то есть по почте или лично – он может считаться должным образом предупрежденным руководителем ТЦК и СП о последствиях неявки, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также статьями 336, 337 Уголовного кодекса Украины,
– говорится в сообщении Минобороны.
Там отмечают, если гражданин будет систематически игнорировать повестки, то это станет основанием для привлечения его к уголовной ответственности и других правовых ограничений.
Какие виды штрафов можно оплатить онлайн?
Еще недавно в Резерв+ можно было оплатить только один вид штрафа. В сентябре их количество возросло до 9.
Речь идет о случаях, когда военнообязанный не прибыл по повестке в ТЦК и СП; не стал на воинский учет после 25 лет; не стал на воинский учет по новому адресу; не стал на воинский учет по прибытии из учреждения исполнения наказаний; не стал на воинский учет по месту пребывания как ВПЛ; не состоял на воинском учете по месту жительства, работы или учебы; не предоставил имущество (здания, сооружения, транспорт) во время мобилизации; не прошел или отказался от прохождения ВВК.
В Минобороны отмечают, что общая процедура уплаты штрафа в Резерв+ длится примерно 4 дня. Если не оплатить его вовремя, то придется потратить уже 17 000 гривен, а еще через 20 дней сумма возрастет до 34 000 гривен.