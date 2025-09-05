В июле в мобильном приложении Резерв+ появилась возможность платить штраф за неуточнение данных вовремя. Уже в сентябре функционал расширили.

Поэтому отныне онлайн можно оплатить штрафы за 9 видов нарушений правил воинского учета. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Смотрите также Мобилизация в сентябре 2025: кого могут призвать в ряды ВСУ в первую очередь

Как оплатить штраф онлайн?

Сейчас в Резерв+ можно оплатить штраф, если военнообязанный:

не прибыл по повестке в ТЦК и СП;

не стал на воинский учет после исполнения 25 лет;

не стал на воинский учет по новому адресу;

не стал на воинский учет по прибытии из учреждения исполнения наказаний;

не стал на воинский учет по месту пребывания как ВПЛ;

не состоял на воинском учете по месту жительства, работы или учебы;

не предоставил имущество (здания, сооружения, транспорт) во время мобилизации;

не прошел или отказался от прохождения ВВК.

"Один оплаченный штраф закрывает только то нарушение, за которое он был начислен", – отмечают в Минобороны.

Чтобы оплатить штраф онлайн, нужно:

загрузить приложение Резерв+ в App Store (для устройств iOS/Apple) или Google Play (для Android),

авторизоваться в приложении, перейти в раздел "Штрафы онлайн" и подайте заявление о признании нарушения,

в течение 3 дней ТЦК и СП рассмотрит заявление и пришлет постановление о нарушении,

после этого появляется возможность оплатить штраф в размере 8 500 грн – 50% от полной суммы; на оплату есть 20 дней.

Если не оплатить вовремя – придется платить 17 000 грн. В случае неуплаты в течение следующих 20 дней сумма удваивается и составит 34 000 грн. После оплаты красная лента с предупреждением о нарушении в приложении исчезает,

– добавляют в Минобороны.

Там также отметили, что в целом весь процесс длится примерно 4 дня. Чтобы увидеть свой актуальный статус, после уплаты штрафа нужно обновить военный документ в Резерв+.

При этом в министерстве отметили, что обязанность выполнять требования воинского учета сохраняется, а потому повестки могут поступать и в дальнейшем.

Если лицо будет систематически игнорировать повестки, то это станет основанием для привлечения к уголовной ответственности и других правовых ограничений.

Обязательно ли иметь приложение Резерв+ на телефоне?